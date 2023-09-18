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В учениях по защите Севморпути приняли участие 10 000 военнослужащих

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В акватории Чукотского и Берингова морей и на Чукотке проходят тактические учения сил Тихоокеанского флота «Финвал-2023» по защите коммуникаций Северного морского пути (СМП). В учениях принимают участие около 10 000 военных и свыше 50 единиц техники, сообщило Минобороны России.

«В тактических учениях принимают участие порядка 10 000 военнослужащих и более 50 единиц боевой техники, в том числе надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также колесная и гусеничная бронетехника высокой проходимости», – говорится в сообщении.

В рамках учений гвардейский ракетный крейсер «Варяг», атомная подлодка «Томск» и «Бастион» провели стрельбы крылатыми ракетами «Вулкан», «Гранит» и «Оникс» по группировке кораблей условного противника в Беринговом море, находящейся в сотнях километров. Кроме того, проводятся маневры по противовоздушной, противолодочной и противодесантной обороне, марш на технике по арктическому бездорожью и др.

Руководит учениями главком ВМФ России Николай Евменов.

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Ранее в августе Северный флот России провел командно-штабную тренировку, в ходе которой были апробированы различные варианты действий по управлению силами и войсками флота при защите Севморпути. 

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Северный морской путь протяженностью 5600 км проходит от Мурманска до Владивостока вдоль российского побережья морей Северного Ледовитого и Тихого океанов. Навигация в восточном секторе Севморпути (от Таймыра до Берингова пролива) зимой невозможна без ледокольной проводки, толщина льда там достигает 3 м. В 2021 г. грузопоток на СМП составил 34,9 млн т. С 2019 по 2021 г. число рейсов увеличилось с 799 до 1627 в год, а грузопоток вырос на 11%. В 2022 г. по СМП было перевезено 34 млн т грузов.

В прошлом году правительство утвердило план развития СМП до 2035 г. План включает в себя 150 мероприятий, которые входят в пять ключевых разделов: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по Севморпути, а также управление и развитие судоходства по СМП. На реализацию плана выделено 1,8 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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