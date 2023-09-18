Хантер Байден подал в суд на Налоговое управление США

В иске говорится, что агенты налогового управления «выбрали своей мишенью г-на Байдена и стремились поставить его в неловкое положение». В рамках расследования была раскрыта информация за конкретные налоговые годы. Несмотря на то, что иск не ставит под сомнение само расследование, он направлен на «принудительное соблюдение федеральных законов о налогах и конфиденциальности» и требует прекратить распространения «необоснованных обвинений» и «незаконного раскрытия» налоговой информации.