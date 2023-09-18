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Политика

Хантер Байден подал в суд на Налоговое управление США

Ведомости

Хантер Байден подал в суд на американскую Налоговую службу (IRS) за разглашение личных данных. Об этом сообщает Associated Press.

Сын действующего президента США утверждает, что два агента, заявившие о вмешательстве в дело против него, неправомерно поделились его личной налоговой информацией на фоне обострения юридической и политической борьбы в преддверии выборов 2024 г.

В иске говорится, что агенты налогового управления «выбрали своей мишенью г-на Байдена и стремились поставить его в неловкое положение». В рамках расследования была раскрыта информация за конкретные налоговые годы. Несмотря на то, что иск не ставит под сомнение само расследование, он направлен на «принудительное соблюдение федеральных законов о налогах и конфиденциальности» и требует прекратить распространения «необоснованных обвинений» и «незаконного раскрытия» налоговой информации.

«В связи с приближением выборов 2024 г. дело может перейти в стадию судебного разбирательства с высокими ставками», – отмечает издание

AP отмечает, что иск подан в тот момент, когда длительное расследование в отношении Хантера Байдена продолжает разворачиваться на фоне расследование в рамках процедуры импичмента, направленного против его отца, президента Джо Байдена.

14 сентября Хантеру Байдену были предъявлены федеральные обвинения в хранении огнестрельного оружия. По версии следствия, он солгал об употреблении наркотиков, чтобы купить оружие в октябре 2018 г. Его адвокаты заявили, что планируют бороться с обвинениями.

Ранее по теме: Республиканцы запустили расследование в рамках импичмента президента Байдена

12 сентября спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что республиканцы «обнаружили серьезные и достоверные обвинения» в отношении президента США Джо Байдена, которые послужат основой для расследования в рамках процедуры импичмента. По его словам, президент неоднократно участвовал в переговорах, в результате которых его сын и деловые партнеры его сына получали миллионы долларов.

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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