Хантер Байден подал в суд на Налоговое управление США
Хантер Байден подал в суд на американскую Налоговую службу (IRS) за разглашение личных данных. Об этом сообщает Associated Press.
Сын действующего президента США утверждает, что два агента, заявившие о вмешательстве в дело против него, неправомерно поделились его личной налоговой информацией на фоне обострения юридической и политической борьбы в преддверии выборов 2024 г.
В иске говорится, что агенты налогового управления «выбрали своей мишенью г-на Байдена и стремились поставить его в неловкое положение». В рамках расследования была раскрыта информация за конкретные налоговые годы. Несмотря на то, что иск не ставит под сомнение само расследование, он направлен на «принудительное соблюдение федеральных законов о налогах и конфиденциальности» и требует прекратить распространения «необоснованных обвинений» и «незаконного раскрытия» налоговой информации.
«В связи с приближением выборов 2024 г. дело может перейти в стадию судебного разбирательства с высокими ставками», – отмечает издание
AP отмечает, что иск подан в тот момент, когда длительное расследование в отношении Хантера Байдена продолжает разворачиваться на фоне расследование в рамках процедуры импичмента, направленного против его отца, президента Джо Байдена.
14 сентября Хантеру Байдену были предъявлены федеральные обвинения в хранении огнестрельного оружия. По версии следствия, он солгал об употреблении наркотиков, чтобы купить оружие в октябре 2018 г. Его адвокаты заявили, что планируют бороться с обвинениями.
12 сентября спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что республиканцы «обнаружили серьезные и достоверные обвинения» в отношении президента США Джо Байдена, которые послужат основой для расследования в рамках процедуры импичмента. По его словам, президент неоднократно участвовал в переговорах, в результате которых его сын и деловые партнеры его сына получали миллионы долларов.