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Сыну президента США Байдена предъявили обвинения по делу о хранении оружия

Ведомости

Сыну президента США Джо Байдена Хантеру предъявили обвинения по трем пунктам, связанным с хранением оружия. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщил телеканал NBC.

Два пункта обвинения связаны с заполнением формы об употреблении запрещенных веществ при покупке револьвера осенью 2018 г. Согласно третьему пункту, Хантер владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков.

Максимальный срок по первым двум пунктам составляет 10 лет заключения, а по третьему – до пяти лет тюрьмы, уточняет канал.

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Против Хантера Байдена ранее были выдвинуты федеральные обвинения о нарушении налогового и антиотмывочного законодательств при осуществлении деловых операций. По данным прокурора, Хантер получал налогооблагаемый доход в размере более $1,5 млн ежегодно в 2017-2018 гг. 

Байден-младший заключил сделку со следствием, признавшись в неуплате налогов, а также согласился сотрудничать по делу о хранении оружия. Делом Байдена занимается Дэвид Вайс, который был назначен прокурором во время президентского срока Дональда Трампа, а в августе назначен спецпрокурором для расследования уголовного дела в отношении Хантера.

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов рассказывал «Ведомостям», что «американское общество чем-то похоже на наше: люди любят тех, кого больше бьют». Сейчас уголовные дела заведены и в отношении бывшего президента США Дональда Трампа. Он стал первым в истории страны бывшим главой государства, обвиняемым по уголовным делам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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