Сыну президента США Байдена предъявили обвинения по делу о хранении оружия

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов рассказывал «Ведомостям», что «американское общество чем-то похоже на наше: люди любят тех, кого больше бьют». Сейчас уголовные дела заведены и в отношении бывшего президента США Дональда Трампа. Он стал первым в истории страны бывшим главой государства, обвиняемым по уголовным делам.