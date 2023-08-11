Минюст США назначил Вайса спецпрокурором по делу сына Байдена

Кроме того, Байдена обвиняют в незаконном приобретении и хранении револьвера в 2018 г., в то время когда он принимал наркотические препараты. Уточнялось, что сын президента соврал об этом при заполнении официального бланка при покупке оружия, за что ему по закону грозит до 10 лет тюрьмы. Байден-младший также заключил сделку со следствием и пообещал больше не владеть оружием и не принимать наркотики в течение двух лет.