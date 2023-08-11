Минюст США назначил Вайса спецпрокурором по делу сына Байдена
В США назначили Дэвида Вайса специальным прокурором для расследования уголовного дела в отношении сына президента страны Джо Байдена Хантера. Об этом объявил министр юстиции – генеральный прокурор США Меррик Гарленд, заявление опубликовано на сайте минюста США.
«Вайс сообщил мне, что его расследование достигло такой стадии, на котором ему следует продолжать работу как специальному прокурору. И он попросил, чтобы его назначили на эту должность», – сказал Гарленд в видеообращении. До этого Вайс расследовал дело Байдена в статусе прокурора.
В отношении Хантера Байдена выдвинуты федеральные обвинения о нарушении налогового и антиотмывочного законодательств при осуществлении деловых операций. В офисе прокурора Вайса сообщили, что Хантер Байден получал налогооблагаемый доход в размере более $1,5 млн ежегодно в 2017–2018 гг. В итоге он заключил сделку со следствием, признавшись в неуплате налогов.
Кроме того, Байдена обвиняют в незаконном приобретении и хранении револьвера в 2018 г., в то время когда он принимал наркотические препараты. Уточнялось, что сын президента соврал об этом при заполнении официального бланка при покупке оружия, за что ему по закону грозит до 10 лет тюрьмы. Байден-младший также заключил сделку со следствием и пообещал больше не владеть оружием и не принимать наркотики в течение двух лет.