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Политика

МИД вызвал посла Франции из-за инцидента с российскими журналистами в Нью-Дели

Ведомости

Министерство иностранных дел России вызвало посла Франции в РФ Пьера Леви. Ведомство выразило решительный протест после отказа российским журналистам в допуске на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона в рамках саммита G20 в Нью-Дели, сообщила пресс-служба МИДа.

«[Вызов посла связан] с дискриминационными и откровенно русофобскими действиями представителей французских властей в отношении корреспондентов «РИА Новости» и главного редактора издания Russia-News на саммите «группы двадцати». <...> C российской стороны даны принципиальные оценки недружественным актам Парижа, вопиющим образом нарушающим основополагающий принцип свободы прессы», – уточнили в министерстве.

В МИДе добавили, что организаторы пресс-конференции Макрона в Нью-Дели также попытались отнять у журналистов их телефоны, на которые корреспонденты снимали происходящее. Французская сторона не предоставила извинения за эти действия, подчеркнули в ведомстве.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия рассматривает этот инцидент как «вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма». Она потребовала извинений от Елисейского дворца в адрес представителей СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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