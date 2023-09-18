МИД вызвал посла Франции из-за инцидента с российскими журналистами в Нью-Дели
Министерство иностранных дел России вызвало посла Франции в РФ Пьера Леви. Ведомство выразило решительный протест после отказа российским журналистам в допуске на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона в рамках саммита G20 в Нью-Дели, сообщила пресс-служба МИДа.
«[Вызов посла связан] с дискриминационными и откровенно русофобскими действиями представителей французских властей в отношении корреспондентов «РИА Новости» и главного редактора издания Russia-News на саммите «группы двадцати». <...> C российской стороны даны принципиальные оценки недружественным актам Парижа, вопиющим образом нарушающим основополагающий принцип свободы прессы», – уточнили в министерстве.
В МИДе добавили, что организаторы пресс-конференции Макрона в Нью-Дели также попытались отнять у журналистов их телефоны, на которые корреспонденты снимали происходящее. Французская сторона не предоставила извинения за эти действия, подчеркнули в ведомстве.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия рассматривает этот инцидент как «вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма». Она потребовала извинений от Елисейского дворца в адрес представителей СМИ.