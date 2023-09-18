МИД вызвал посла Франции из-за инцидента с российскими журналистами в Нью-Дели

В МИДе добавили, что организаторы пресс-конференции Макрона в Нью-Дели также попытались отнять у журналистов их телефоны, на которые корреспонденты снимали происходящее. Французская сторона не предоставила извинения за эти действия, подчеркнули в ведомстве.