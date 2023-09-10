МИД обвинил Париж в расизме из-за недопуска журналистки из России к Макрону

Она подчеркнула, что Москва не будет игнорировать тот факт, что западные страны снова явили «пример расовой дискриминации и нарушений основополагающих принципов демократии». Россия рассматривает этот инцидент как «вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма», так как в его основе лежит «акт дискриминации по национальному признаку». Представитель МИДа также потребовала извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ.