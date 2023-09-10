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Политика

МИД обвинил Париж в расизме из-за недопуска журналистки из России к Макрону

Ведомости

Франция показала пример расовой дискриминации, отказавшись допустить российскую журналистку на пресс-конференцию президента Эммануэля Макрона на саммите G20, российская сторона требует принести извинения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

В Нью-Дели на пресс-конференцию Макрона, как уточнила Захарова, не пустили главного редактора портала Russia News Екатерину Надольскую, французы даже «попытались разбить ее телефон». По словам представителя МИДа, такое решение в отношении журналистки приняли в связи с тем, что она представляет именно российское СМИ. 

«Интересно, западные медиа, переживающие о свободе слова и озабоченные правами (например, «Политико Европа») снова не заметят очередную расистскую выходку команды Макрона в отношении российских СМИ? Снова будут удивляться нашим ответным шагам на творящееся в отношении отечественных средств массовой информации беззаконие со стороны властей стран ЕС?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

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Она подчеркнула, что Москва не будет игнорировать тот факт, что западные страны снова явили «пример расовой дискриминации и нарушений основополагающих принципов демократии». Россия рассматривает этот инцидент как «вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма», так как в его основе лежит «акт дискриминации по национальному признаку». Представитель МИДа также потребовала извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ.

Сейчас, по данным Захаровой, в России аккредитованы представители 11 французских СМИ. Она подчеркнула, что у них есть свободный доступ к участию в пресс-мероприятиях российского МИДа, а корреспонденту агентства «Франс Пресс» «никто не помешал» участвовать в сегодняшней пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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