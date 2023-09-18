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Политика

МИД России обвинил ЕС в стремлении возвести новый «железный занавес»

Ведомости

Разъяснения Еврокомиссии (ЕК) по уже введенному запрету на ввоз российских товаров отражают стремление руководства ЕС возвести в Европе новый «железный занавес». Эти действия направлены именно против простых россиян, говорится в комментарии МИД России.

«Эти "разъяснения" по санкциям, которые находятся за гранью абсурда, направлены на нанесение ущерба именно простым россиянам, на то, чтобы фактически сделать гражданам России невозможным въезд в Евросоюз. Уже совершенно очевидно отчаянное стремление нынешней есовской верхушки возвести в Европе новый «железный занавес», – сказано в сообщении.

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ЕК своими разъяснениями, считает МИД РФ, сознательно вносит правовую неопределенность и провоцирует страны ЕС на усиление дискриминации россиян по национальному признаку. МИД также призвал россиян при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски и напомнил, что граждане, оказавшись в затруднительном положении за границей, могут обратиться в департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ).

Ранее все пять стран, граничащих с Россией (Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва), ввели запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в России.

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Введение официальных запретов на въезд российских автомобилей началось после того, как 8 сентября ЕК разъяснила правила применения уже действующих санкций, заявив, что въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт. Это касается даже тех случаев, когда они используются в личных целях, а не в коммерческих. Исключения сделаны для граждан ЕС и их ближайших родственников. 

12 сентября ЕК добавила, что автомобили россиян могут использоваться для обхода санкций, чем и объясняется повышенное внимание к ним, но подчеркнула, что предметы личной гигиены и одежда вызывают «несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций», поэтому национальные компетентные органы должны продолжать применять запрет «соразмерным и разумным образом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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