Канада объявила о высылке высокопоставленного индийского дипломата
Канада приняла решение выслать высокопоставленного индийского дипломата на фоне обвинений в причастности Индии к убийству оппозиционера на канадской территории, пишет AP.
По словам министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, речь якобы идет о руководителе индийской разведки в ее стране.
Ранее 19 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил правительство Индии в организации убийства оппозиционера и канадского гражданина Хардипа Сингха Ниджара на территории Канады.
Ниджар был застрелен возле сикхского храма в Суррее (провинция Британская Колумбия, Канада) 18 июня. Правительство индии считает Ниджара террористом и лидером вооруженной сепаратистской группировки.