Президент Ирана выступил против конфликта на Украине

Российские власти регулярно подчеркивают, что Москва готова к переговорам с Киевом. В то же время в Кремле указывают на невозможность их проведения из-за указа, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.