Президент Ирана выступил против конфликта на Украине
Иран выступает против боевых действий на Украине и готов стать посредником для урегулирования конфликта. Об этом заявил президент республики Эбрахим Раиси в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.
«Мы неоднократно заявляли, что готовы выступить посредником, чтобы добиться прекращения боевых действий между РФ и Украиной», – сказал он (цитата по Newsweek).
Иранский лидер также указал на дестабилизирующую роль США, которые оказывают Киеву военную помощь, вместо того, чтобы способствовать прекращению боевых действий.
Ранее Тегеран поддержал мирные инициативы по Украине, предложенные Китаем и Саудовской Аравией. В феврале 2023 г. КНР представила план из 12 пунктов, которые предлагают соблюдение Устава ООН по уважению суверенитета всех стран, прекращение боевых действий, способствование началу диалога Москвы и Киева и др. Саудовская Аравия в начале августа провела в Джидде переговоры без участия России о мирном урегулировании ситуации на Украине.
В начале сентября о готовности взять на себя посредничество по Украине также заявила Анкара. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что «нет победителя войны, нет побежденного мира». По его словам, Турция придерживается «этого принципиального подхода».
Российские власти регулярно подчеркивают, что Москва готова к переговорам с Киевом. В то же время в Кремле указывают на невозможность их проведения из-за указа, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.