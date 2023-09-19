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Политика

Эрдоган заявил, что конфликт на Украине продлится долго

Ведомости

Конфликт на Украине продлится еще долго, несмотря на все усилия по мирному урегулированию, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS.

«Совершенно очевидно, что эта война будет длиться долго и закончится нескоро», – сказал турецкий лидер. Он заверил, что Турция продолжит предпринимать усилия по установлению мира на Украине.

Эрдоган также добавил, что президент России Владимир Путин хочет скорого завершения конфликта и заверил, что верит его словам.

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После начала боевых действий на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Последняя, четвертая встреча российской и украинской делегаций прошла в Стамбуле. После чего процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин.

Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с Путиным 4 сентября вновь заявил, что Анкара готова взять на себя посредничество по Украине. Путин подчеркнул, что турецкий лидер всегда уделял и уделяет большое внимание урегулированию ситуации на Украине, при нем с украинской стороной были достигнуты договоренности и согласованы документы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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