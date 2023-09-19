Эрдоган заявил, что конфликт на Украине продлится долго
Конфликт на Украине продлится еще долго, несмотря на все усилия по мирному урегулированию, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS.
«Совершенно очевидно, что эта война будет длиться долго и закончится нескоро», – сказал турецкий лидер. Он заверил, что Турция продолжит предпринимать усилия по установлению мира на Украине.
Эрдоган также добавил, что президент России Владимир Путин хочет скорого завершения конфликта и заверил, что верит его словам.
После начала боевых действий на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Последняя, четвертая встреча российской и украинской делегаций прошла в Стамбуле. После чего процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин.
Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с Путиным 4 сентября вновь заявил, что Анкара готова взять на себя посредничество по Украине. Путин подчеркнул, что турецкий лидер всегда уделял и уделяет большое внимание урегулированию ситуации на Украине, при нем с украинской стороной были достигнуты договоренности и согласованы документы.