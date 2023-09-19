Эрдоган заявил, что конфликт на Украине продлится долго

После начала боевых действий на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Последняя, четвертая встреча российской и украинской делегаций прошла в Стамбуле. После чего процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин.