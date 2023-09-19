Российские миротворцы эвакуируют жителей самых опасных районов Карабаха
Российские миротворцы на фоне эскалации в Нагорном Карабахе проводят эвакуацию мирных жителей из самых опасных районов региона, а также оказывают медицинскую помощь пострадавшим. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.
«Российскими миротворцами организована эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов и оказание медицинской помощи пострадавшим гражданам», – говорится в сообщении.
Всего 19 сентября были эвакуированы 469 человек, среди них 185 детей. Была оказана помощь девяти раненым.
Командование российских миротворцев призывает стороны конфликта к немедленному прекращению огня и продолжению переговорного процесса.
19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. В ведомстве указали на рост напряженности в Карабахе из-за «систематических обстрелов» со стороны Армении, минирования территорий, а также на усиление Ереваном боевых позиций личным составом и вооружением.
Ереван осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией». Там заявили, что вооруженные силы республики и военная техника не дислоцируются в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала стороны прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования.
По данным минздрава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), в результате боевых действий погибли пять человек, еще 80 получили ранения. Среди раненных 15 гражданских, уточнения по погибшим не приводятся. Омбудсмен НКР Гегам Степанян днем 19 сентября сообщал о двух погибших мирных жителях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в свою очередь о работе над согласованием переговоров с Арменией и Азербайджаном, по его словам, возможны «контакты на высшем уровне». Базой для возвращения конфликта в политико-дипломатическое русло являются трехсторонние документы, которые были подписаны между Россией, Арменией и Азербайджаном, подчеркнул он.