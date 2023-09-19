Газета
Политика

Российские миротворцы эвакуируют жителей самых опасных районов Карабаха

Ведомости

Российские миротворцы на фоне эскалации в Нагорном Карабахе проводят эвакуацию мирных жителей из самых опасных районов региона, а также оказывают медицинскую помощь пострадавшим. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

«Российскими миротворцами организована эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов и оказание медицинской помощи пострадавшим гражданам», – говорится в сообщении.

Всего 19 сентября были эвакуированы 469 человек, среди них 185 детей. Была оказана помощь девяти раненым.

Ранее по теме: Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе. Главное

Командование российских миротворцев призывает стороны конфликта к немедленному прекращению огня и продолжению переговорного процесса.

19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. В ведомстве указали на рост напряженности в Карабахе из-за «систематических обстрелов» со стороны Армении, минирования территорий, а также на усиление Ереваном боевых позиций личным составом и вооружением.

Ранее по теме: Песков назвал главной задачей убедить Баку и Ереван сесть за стол переговоров

Ереван осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией». Там заявили, что вооруженные силы республики и военная техника не дислоцируются в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала стороны прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования.

По данным минздрава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), в результате боевых действий погибли пять человек, еще 80 получили ранения. Среди раненных 15 гражданских, уточнения по погибшим не приводятся. Омбудсмен НКР Гегам Степанян днем 19 сентября сообщал о двух погибших мирных жителях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в свою очередь о работе над согласованием переговоров с Арменией и Азербайджаном, по его словам, возможны «контакты на высшем уровне». Базой для возвращения конфликта в политико-дипломатическое русло являются трехсторонние документы, которые были подписаны между Россией, Арменией и Азербайджаном, подчеркнул он.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных