Российские миротворцы эвакуируют жителей самых опасных районов Карабаха

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в свою очередь о работе над согласованием переговоров с Арменией и Азербайджаном, по его словам, возможны «контакты на высшем уровне». Базой для возвращения конфликта в политико-дипломатическое русло являются трехсторонние документы, которые были подписаны между Россией, Арменией и Азербайджаном, подчеркнул он.