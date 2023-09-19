Анкара надеется на мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном по Карабаху
Анкара поддерживает «операцию» Азербайджана и считает, что Карабах является его территорией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Генассамблее ООН. При этом турецкая сторона надеется на скорейшее достижение мирного соглашения.
«Мы надеемся, что всеобъемлющее мирное соглашение будет подписано двумя странами как можно быстрее, и что все обещания будут выполнены, и будут открыты коридоры связи. Карабах – территория Азербайджана. Любой навязанный статус никогда не будет приемлемым. Каждый обладает правом на существование на азербайджанской земле, включая армян. Это основная цель. Мы продвигаемся вперед совместно с Азербайджаном под девизом, что мы две страны, две нации, но единое целое», – заявил Эрдоган.
19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. Ереван назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва видит возможность выхода на мирные переговоры для решения эскалации конфликта. Европарламент призвали Совет ЕС рассмотреть введение санкций против властей Азербайджана.