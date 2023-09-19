Анкара надеется на мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном по Карабаху

«Мы надеемся, что всеобъемлющее мирное соглашение будет подписано двумя странами как можно быстрее, и что все обещания будут выполнены, и будут открыты коридоры связи. Карабах – территория Азербайджана. Любой навязанный статус никогда не будет приемлемым. Каждый обладает правом на существование на азербайджанской земле, включая армян. Это основная цель. Мы продвигаемся вперед совместно с Азербайджаном под девизом, что мы две страны, две нации, но единое целое», – заявил Эрдоган.