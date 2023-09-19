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МИД Южной Кореи вызвал посла России из-за визита Ким Чен Ына

Ведомости

Российского посла в Южной Корее Андрея Кулика вызвали в МИД страны в связи с недавним визитом лидера КНДР в Россию, сообщается на сайте южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Замглавы МИДа страны Чан Хо Чжин, как отмечается, передал «жесткую позицию» Сеула касательно якобы «недавнего обсуждения военного сотрудничества». Он также отметил, что развитие такого взаимодействия окажет крайне негативное влияние на отношения двух стран.

Ранее 15 сентября министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин говорил, что Сеул рассматривает возможность введения собственных санкций в отношении КНДР и России, если между странами будут договоренности о военном сотрудничестве.

Ранее по теме: Официальный визит Ким Чен Ына в Россию завершился

Официальный визит Ким Чен Ына в Россию продлился с 12 по 17 сентября. Северокорейский лидер провел переговоры с Владимиром Путиным, министром обороны РФ Сергеем Шойгу, губернатором Приморья Олегом Кожемяко и другими российскими политиками.

Ранее по теме: Россия и КНДР планируют развивать отношения во всех сферах, в том числе военной

Северокорейский лидер посетил космодром Восточный, Приморский океанариум и главные достопримечательности Владивостока. Посол России в КНДР Александр Мацегора сообщил, что Ким Чен Ын доволен своим визитом. Путин подарил ему на память о поездке перчатку от космического скафандра, побывавшую на орбите, а также карабин. До этого северокорейский лидер приезжал в Россию в 2019 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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