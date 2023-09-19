МИД Южной Кореи вызвал посла России из-за визита Ким Чен Ына
Российского посла в Южной Корее Андрея Кулика вызвали в МИД страны в связи с недавним визитом лидера КНДР в Россию, сообщается на сайте южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Замглавы МИДа страны Чан Хо Чжин, как отмечается, передал «жесткую позицию» Сеула касательно якобы «недавнего обсуждения военного сотрудничества». Он также отметил, что развитие такого взаимодействия окажет крайне негативное влияние на отношения двух стран.
Ранее 15 сентября министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин говорил, что Сеул рассматривает возможность введения собственных санкций в отношении КНДР и России, если между странами будут договоренности о военном сотрудничестве.
Официальный визит Ким Чен Ына в Россию продлился с 12 по 17 сентября. Северокорейский лидер провел переговоры с Владимиром Путиным, министром обороны РФ Сергеем Шойгу, губернатором Приморья Олегом Кожемяко и другими российскими политиками.
Северокорейский лидер посетил космодром Восточный, Приморский океанариум и главные достопримечательности Владивостока. Посол России в КНДР Александр Мацегора сообщил, что Ким Чен Ын доволен своим визитом. Путин подарил ему на память о поездке перчатку от космического скафандра, побывавшую на орбите, а также карабин. До этого северокорейский лидер приезжал в Россию в 2019 г.