Памфилова: ЦИК разработает пилотный проект с использованием ИИ

«Единая Россия» на прошедших 8-10 сентября выборах сохранила лидерство. На выборах в региональный парламент больше всего голосов (70-80%) избирателей ЕР набрала в присоединенных регионах России. Как писали «Ведомости», ЕР набрала 4 678 843 голоса на выборах в заксобрания 16 регионов – это на 936 466 больше, чем в тех же субъектах в 2018 г. Кандидаты от «Единой России» одержали победу во всех одномандатных округах и получили 24 депутатских кресла.