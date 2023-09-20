Памфилова: ЦИК разработает пилотный проект с использованием ИИ
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России работает над несколькими пилотными проектами, включая проект с применением искусственного интеллекта. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
«Сейчас у нас несколько пилотных проектов в загашнике разработок, то есть использование искусственного интеллекта при проверке подписей и многое, многое другое – то, что мы намерены и дальше развивать и применять», – сказала она на пресс-конференции ТАСС. Памфилова добавила, что комиссия приняла много технических нововведений за последние годы.
Использование ИИ допускали в партии «Единая Россия» в апреле. Тогда замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов в разговоре с РБК заявил, что технологию собираются использовать в ходе региональных выборов 10 сентября.
«Единая Россия» на прошедших 8-10 сентября выборах сохранила лидерство. На выборах в региональный парламент больше всего голосов (70-80%) избирателей ЕР набрала в присоединенных регионах России. Как писали «Ведомости», ЕР набрала 4 678 843 голоса на выборах в заксобрания 16 регионов – это на 936 466 больше, чем в тех же субъектах в 2018 г. Кандидаты от «Единой России» одержали победу во всех одномандатных округах и получили 24 депутатских кресла.