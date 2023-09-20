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Памфилова: президентские выборы-2024 могут стать многодневными

Ведомости

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова допустила, что выборы президента РФ в 2024 г. могут пройти в течение нескольких дней. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции ТАСС, посвященной 30-летию российской избирательной системы.

«Мы не от хорошей жизни придумали в свое время многодневное голосование – была пандемия. Система очень динамична: в зависимости от внешних факторов мы быстро не только предложили, но и смогли это осуществить», – рассказала глава ЦИК РФ.

По словам Памфиловой, тогда избиратели оценили удобство такой системы многодневного голосования, и сейчас существует такой запрос от общества, с которым ЦИК не может не считаться.

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Многодневное голосование впервые применили на федеральном уровне летом во время «общероссийского голосования» по изменению Конституции в 2020 г. как «временную меру» в связи с коронавирусом. Той же осенью эксперимент повторили на выборах губернаторов и депутатов заксобраний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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