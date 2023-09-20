Памфилова: президентские выборы-2024 могут стать многодневными
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова допустила, что выборы президента РФ в 2024 г. могут пройти в течение нескольких дней. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции ТАСС, посвященной 30-летию российской избирательной системы.
«Мы не от хорошей жизни придумали в свое время многодневное голосование – была пандемия. Система очень динамична: в зависимости от внешних факторов мы быстро не только предложили, но и смогли это осуществить», – рассказала глава ЦИК РФ.
По словам Памфиловой, тогда избиратели оценили удобство такой системы многодневного голосования, и сейчас существует такой запрос от общества, с которым ЦИК не может не считаться.
Многодневное голосование впервые применили на федеральном уровне летом во время «общероссийского голосования» по изменению Конституции в 2020 г. как «временную меру» в связи с коронавирусом. Той же осенью эксперимент повторили на выборах губернаторов и депутатов заксобраний.