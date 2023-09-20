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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Ведомости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте армянского премьера.

«Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Собеседники коснулись также вопросов армянско-российской повестки дня», – говорится в сообщении.

Российская сторона пока не комментировала переговоры.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Уже 20 сентября в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) сообщили о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев. Это подтвердили в оборонных ведомствах Азербайджана и России.

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Пашинян заявил, что интенсивность военных действий в Нагорном Карабахе после прекращения огня снизилась. Президент РФ Владимир Путин отметил, что российские миротворцы делают все для защиты гражданского населения Карабаха, а Москва находится в тесном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку.

Вечером 20 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет оснований говорить об «этнических чистках» в Карабахе. С таким заявлением ранее выступил, в частности, Пашинян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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