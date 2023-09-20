Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Уже 20 сентября в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) сообщили о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев. Это подтвердили в оборонных ведомствах Азербайджана и России.