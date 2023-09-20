Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте армянского премьера.
«Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Собеседники коснулись также вопросов армянско-российской повестки дня», – говорится в сообщении.
Российская сторона пока не комментировала переговоры.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Уже 20 сентября в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) сообщили о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев. Это подтвердили в оборонных ведомствах Азербайджана и России.
Пашинян заявил, что интенсивность военных действий в Нагорном Карабахе после прекращения огня снизилась. Президент РФ Владимир Путин отметил, что российские миротворцы делают все для защиты гражданского населения Карабаха, а Москва находится в тесном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку.
Вечером 20 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет оснований говорить об «этнических чистках» в Карабахе. С таким заявлением ранее выступил, в частности, Пашинян.