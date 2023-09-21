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Политика

Принц Саудовской Аравии предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе

Ведомости

Страна, которая использует для удара ядерное оружие, начнет войну сразу со всем миром. Нельзя допустить повторения трагедии в Хиросиме, заявил в интервью телеканалу Fox News наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

«Стремление некоторых стран получить ядерное оружие – это плохой шаг. Если мир увидит гибель 100 000 человек, то государство, применившее атомную бомбу, будет воевать со всем миром», – подчеркнул бен Салман.

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Отдельное беспокойство у Саудовской Аравии вызывает возможность появления ядерного оружия в Иране. Бен Салман заявил, что если у Тегерана появится ядерная бомба, то и Эр-Рияду «придется ее получить».

В феврале агентство Bloomberg заявило, что Ирану удалось довести обогащение урана изотопом 235 до 84%. Для создания ядерного оружия уровень обогащения должен составлять 90%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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