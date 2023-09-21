Принц Саудовской Аравии предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе
Страна, которая использует для удара ядерное оружие, начнет войну сразу со всем миром. Нельзя допустить повторения трагедии в Хиросиме, заявил в интервью телеканалу Fox News наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.
«Стремление некоторых стран получить ядерное оружие – это плохой шаг. Если мир увидит гибель 100 000 человек, то государство, применившее атомную бомбу, будет воевать со всем миром», – подчеркнул бен Салман.
Отдельное беспокойство у Саудовской Аравии вызывает возможность появления ядерного оружия в Иране. Бен Салман заявил, что если у Тегерана появится ядерная бомба, то и Эр-Рияду «придется ее получить».
В феврале агентство Bloomberg заявило, что Ирану удалось довести обогащение урана изотопом 235 до 84%. Для создания ядерного оружия уровень обогащения должен составлять 90%.