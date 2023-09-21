Глава МИД Германии: «война с Россией» должна стать сигналом для других стран

Die Welt пишет, что выбор фразы «война с Россией» напоминает заявление Бербок о «войне против России», за которое министр ранее подверглась резкой критике. 24 января в ходе заседания ПАСЕ в Страсбурге Бербок призвала страны Евросоюза делать больше для поддержки Украины и не искать виновных внутри содружества. Она добавила, что страны ЕС «ведут войну против России, а не друг против друга».