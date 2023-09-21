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Глава МИД Германии: «война с Россией» должна стать сигналом для других стран

Ведомости

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время общения с журналистами заявила, что «война с Россией» является сигналом для других стран, передает издание Die Welt, отмечая неоднозначность ее слов.

«Война с Россией также направлена на то, чтобы послать сигнал другим странам, другим режимам в мире», – сказала она, пояснив, что речь идет о соблюдении Устава ООН.

Die Welt пишет, что выбор фразы «война с Россией» напоминает заявление Бербок о «войне против России», за которое министр ранее подверглась резкой критике. 24 января в ходе заседания ПАСЕ в Страсбурге Бербок призвала страны Евросоюза делать больше для поддержки Украины и не искать виновных внутри содружества. Она добавила, что страны ЕС «ведут войну против России, а не друг против друга». 

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Председатель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал канцлера Германии Олафа Шольца уволить Бербок после этих слов, пояснив, что «своим непрофессиональным и развязным поведением министр иностранных дел ставит под угрозу существование Германии». В МИД России отметили, что слова министра подтверждают заранее спланированную против России войну, и призвали прояснить позицию Берлина по конфликту на Украине и роли ФРГ в нем.

Позже Бербок назвала свои слова ошибкой. «Не ошибается лишь тот, кто не живет», – сказала она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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