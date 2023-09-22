В Ереване полиция задержала 26 участников протестов
Утром 22 сентября сотрудники полиции Еревана доставили в участки 26 участников акций протестов, которые проходят с начала очередной эскалации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу МВД страны.
«Всех доставили за невыполнение законного требования служащего полиции», – заявили в ведомстве.
Одним из задержанных оказался лидер оппозиционной партии «Мать Армения» Андраник Теванян.
Как отмечается на сайте полиции, в столице Армении утром возобновились протесты, на время были перекрыты некоторые улицы в центре города, но к 10:00 мск они были разблокированы в результате действий полицейских.
Один из лидеров армянской оппозиции Вазген Манукян в свою очередь пообещал продолжить протесты в течение 22 сентября, а вечером устроить митинг, на котором будет представлен план дальнейших действий. Оппозиция добивается отставки премьера Никола Пашиняна, подчеркнул он.
Акции протеста начались в Ереване еще 19 сентября, когда Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. В тот день протестующие начали акции протеста у здания правительства и посольства РФ. Уже на следующий день, 20 сентября, карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев.
21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. Представителей армянского населения Нагорного Карабаха сопровождали российские миротворцы. В тот же день Пашинян сообщил, что Армения готова принять беженцев с Карабаха, но в данный момент, по оценке властей, прямой угрозы гражданскому населению региона нет.