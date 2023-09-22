В Ереване полиция задержала 26 участников протестов

Акции протеста начались в Ереване еще 19 сентября, когда Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. В тот день протестующие начали акции протеста у здания правительства и посольства РФ. Уже на следующий день, 20 сентября, карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев.