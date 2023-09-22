СМИ: неизвестные облили краской ворота посольства России в Ереване

22 сентября протестующие вновь вышли в центр Еревана с требованием об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По данным МВД страны, утром полиция Еревана доставила в участки 26 участников акций. ТАСС пишет, что массовые задержания продолжаются, полиция задержала еще более 10 протестующих, которые шли от площади Республики для того, чтобы перекрыть центральные улицы. «Интерфакс» утверждает, что среди них есть сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян.