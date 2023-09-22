СМИ: неизвестные облили краской ворота посольства России в Ереване
Неизвестные облили краской ворота посольства России в Ереване. Об этом сообщает «РИА Новости».
По словам дежурного офицера у здания дипмиссии, инцидент произошел 22 сентября. Он рассказал, что пакет с краской в ворота посольства бросила группа мужчин, сейчас «все очистили». Следы краски остались у вывески посольства, отмечает агентство.
ТАСС со ссылкой на распространившееся в соцсетях видео пишет, что в действия злоумышленников практически сразу вмешался сотрудник правоохранительных органов, после чего они отошли от посольства. По данным «РИА Новости», сейчас ситуация у здания дипмиссии спокойная, консульство работает в штатном режиме.
Посольство России в Армении пока что официально инцидент не комментировало.
Протесты в Ереване идут с 19 сентября, когда Азербайджан начал проведение «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В тот же день протестующие начали акции протеста у здания правительства и посольства РФ. 20 сентября были достигнуты договоренности о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев.
22 сентября протестующие вновь вышли в центр Еревана с требованием об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По данным МВД страны, утром полиция Еревана доставила в участки 26 участников акций. ТАСС пишет, что массовые задержания продолжаются, полиция задержала еще более 10 протестующих, которые шли от площади Республики для того, чтобы перекрыть центральные улицы. «Интерфакс» утверждает, что среди них есть сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян.