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Белоруссия пообещала ответить на закрытие пункта пропуска с Латвией

Ведомости

МИД Белоруссии назвал закрытие Латвией пункта пропуска Урбаны – Силене «откровенно недружественным политизированным шагом» и пообещал, что отреагирует на немотивированную блокаду грузовых и пассажирских потоков, в том числе конкретными экономическими мерами, сообщила пресс-служба ведомства.

«Неуклюжие попытки официальной Риги обосновать его интересами укрепления охраны границы не выдерживают никакой критики. Очевидно, что нелегальные мигранты не пользуются официальными пунктами пропуска. А несколько десятков высвобождающихся при этом офицеров латвийской погранслужбы едва ли способны кардинально усилить охрану границы», – отреагировали в МИДе.

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В министерстве предполагают, что решение согласовали еще в ходе совещания министров внутренних дел стран Балтии и Польши в конце августа 2023 г. в Варшаве. Одновременно белорусская сторона заявляет, что остается открытой для нормального взаимодействия по линии компетентных ведомств, и призывает Латвию отказаться от «деструктивной практики необоснованных обвинений и вернуться к равноправному взаимоуважительному диалогу с целью совместного решения глобальной проблемы миграции».

19 сентября латвийская сторона сообщила о закрытии одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией из-за большого количества «случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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