Белоруссия пообещала ответить на закрытие пункта пропуска с Латвией

В министерстве предполагают, что решение согласовали еще в ходе совещания министров внутренних дел стран Балтии и Польши в конце августа 2023 г. в Варшаве. Одновременно белорусская сторона заявляет, что остается открытой для нормального взаимодействия по линии компетентных ведомств, и призывает Латвию отказаться от «деструктивной практики необоснованных обвинений и вернуться к равноправному взаимоуважительному диалогу с целью совместного решения глобальной проблемы миграции».