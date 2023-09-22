Белоруссия пообещала ответить на закрытие пункта пропуска с Латвией
МИД Белоруссии назвал закрытие Латвией пункта пропуска Урбаны – Силене «откровенно недружественным политизированным шагом» и пообещал, что отреагирует на немотивированную блокаду грузовых и пассажирских потоков, в том числе конкретными экономическими мерами, сообщила пресс-служба ведомства.
«Неуклюжие попытки официальной Риги обосновать его интересами укрепления охраны границы не выдерживают никакой критики. Очевидно, что нелегальные мигранты не пользуются официальными пунктами пропуска. А несколько десятков высвобождающихся при этом офицеров латвийской погранслужбы едва ли способны кардинально усилить охрану границы», – отреагировали в МИДе.
В министерстве предполагают, что решение согласовали еще в ходе совещания министров внутренних дел стран Балтии и Польши в конце августа 2023 г. в Варшаве. Одновременно белорусская сторона заявляет, что остается открытой для нормального взаимодействия по линии компетентных ведомств, и призывает Латвию отказаться от «деструктивной практики необоснованных обвинений и вернуться к равноправному взаимоуважительному диалогу с целью совместного решения глобальной проблемы миграции».
19 сентября латвийская сторона сообщила о закрытии одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией из-за большого количества «случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы».