Еврокомиссия выделила Украине транш в 1,5 млрд евро

В конце 2022 г. Совет ЕС согласовал пакет макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 18 млрд евро на 2023 г. В рамках программы Киеву ежемесячно направляют по 1,5 млрд евро. Большая часть этой помощи будет выделена в виде кредитов с 10-летним льготным периодом. Таким образом, на погашение кредитов у Украины будет 35 лет, начиная с 2033 г.