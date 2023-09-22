Еврокомиссия выделила Украине транш в 1,5 млрд евро
Евросоюз выделил Украине очередной транш в размере 1,5 млрд евро. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на своей странице в X (ранее Twitter).
«Сегодня мы выделили Украине еще 1,5 млрд евро. Только в этом году мы заплатили 13,5 млрд евро, чтобы помочь Украине поддерживать работу больниц, школ и других служб», – написала она.
По словам главы ЕК, помощь Европы помогает Украине «на пути в ЕС». Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, страны Европы непоколебимо остаются на стороне Киева.
В конце 2022 г. Совет ЕС согласовал пакет макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 18 млрд евро на 2023 г. В рамках программы Киеву ежемесячно направляют по 1,5 млрд евро. Большая часть этой помощи будет выделена в виде кредитов с 10-летним льготным периодом. Таким образом, на погашение кредитов у Украины будет 35 лет, начиная с 2033 г.
Ожидается, что сумма в 18 млрд евро кредитов и грантов покроет около половины дефицита украинского бюджета в 2023 г. Прошлый транш был выделен в конце августа.