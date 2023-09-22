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Политика

Еврокомиссия выделила Украине транш в 1,5 млрд евро

Ведомости

Евросоюз выделил Украине очередной транш в размере 1,5 млрд евро. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на своей странице в X (ранее Twitter).

«Сегодня мы выделили Украине еще 1,5 млрд евро. Только в этом году мы заплатили 13,5 млрд евро, чтобы помочь Украине поддерживать работу больниц, школ и других служб», – написала она.

По словам главы ЕК, помощь Европы помогает Украине «на пути в ЕС». Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, страны Европы непоколебимо остаются на стороне Киева.

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В конце 2022 г. Совет ЕС согласовал пакет макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 18 млрд евро на 2023 г. В рамках программы Киеву ежемесячно направляют по 1,5 млрд евро. Большая часть этой помощи будет выделена в виде кредитов с 10-летним льготным периодом. Таким образом, на погашение кредитов у Украины будет 35 лет, начиная с 2033 г.

Ожидается, что сумма в 18 млрд евро кредитов и грантов покроет около половины дефицита украинского бюджета в 2023 г. Прошлый транш был выделен в конце августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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