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Политика

В Севастополе восстановили движение транспорта после ракетной атаки

Ведомости

Движение в центре Севастополя, ограниченное после ракетной атаки ВСУ, восстановлено. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

«Оперативные мероприятия по перемещению взрывоопасного предмета окончены. Движение на своем личном транспорте по маршруту: ул. Ленина — Суворова — Красный спуск — Днепровский мост — Ревякина — Ялтинское кольцо разрешено», – написал он в Telegram.

При этом проехать на авто по ул. Советской по-прежнему нельзя. Также власти разрешили жителями домов по проспекту Нахимова вернуться в свои квартиры.

ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

Один военный числится пропавшим без вести

До 21:00 мск на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение части сбитой ракеты. «Если услышите громкие звуки, не переживайте», – предупредил Развожаев.

22 сентября армия Украины совершила атаку на Севастополь. Снаряды попали в штаб Черноморского флота, который находится в центре города. От ударной волны выбило стекла в 10 жилых домах. Один военнослужащий пропал без вести, сообщали в Минобороны России.

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов призвал ответить на атаку ВСУ и ударить по «центрам принятия решений» в Киеве, в том числе по генштабу, минобороны и администрации президента Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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