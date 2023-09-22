В Севастополе восстановили движение транспорта после ракетной атаки
Движение в центре Севастополя, ограниченное после ракетной атаки ВСУ, восстановлено. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.
«Оперативные мероприятия по перемещению взрывоопасного предмета окончены. Движение на своем личном транспорте по маршруту: ул. Ленина — Суворова — Красный спуск — Днепровский мост — Ревякина — Ялтинское кольцо разрешено», – написал он в Telegram.
При этом проехать на авто по ул. Советской по-прежнему нельзя. Также власти разрешили жителями домов по проспекту Нахимова вернуться в свои квартиры.
До 21:00 мск на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение части сбитой ракеты. «Если услышите громкие звуки, не переживайте», – предупредил Развожаев.
22 сентября армия Украины совершила атаку на Севастополь. Снаряды попали в штаб Черноморского флота, который находится в центре города. От ударной волны выбило стекла в 10 жилых домах. Один военнослужащий пропал без вести, сообщали в Минобороны России.
Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов призвал ответить на атаку ВСУ и ударить по «центрам принятия решений» в Киеве, в том числе по генштабу, минобороны и администрации президента Украины.