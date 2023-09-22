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Экс-командующий ЧФ призвал нанести удар по администрации президента Украины

Ведомости

После сегодняшнего ракетного удара Украины по штабу Черноморского флота необходимо нанести удары по центрам принятия решений в Киеве: генеральному штабу, минобороны и администрации президента Украины. Об этом заявил в разговоре с «РИА Новости» бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

«Уже пора бить по так называемым центрам принятия решений в Киеве, по минобороны, генштабу ВСУ. Наконец, по Банковой», – сказал он. 

Комоедов также призвал увеличить число средств отражения воздушного нападения на фоне усиления интенсивности обстрелов Крыма. По его словам, необходимо защитить «основные центры управления и коммуникаций» в Севастополе и на полуострове.

Ранее по теме: Развожаев: в результате атаки на Севастополь выбило стекла в 10 жилых домах

22 сентября губернатор Севастополя сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота. По его словам, осколок также упал возле Театра Луначарского. Развожаев заявил, что гражданская инфраструктура не получила повреждений, никто из людей также не пострадал. Позже он уточнил, что в 10 жилых домах выбило стекла от ударной волны.

По сообщению Минобороны, в результате ракетного удара по штабу погиб один военнослужащий. Позже ведомство уточнило, что он не погиб, а пропал без вести.

За последние сутки Киев пытался несколько раз атаковать Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над территорией были сбиты крылатые ракеты. Конкретное местоположение он не назвал. До этого советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что украинская ракета была уничтожена за пределами Бахчисарая.

Ранее по теме: ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

Кроме того, около 10:30 мск средства ПВО уничтожили украинскую авиационную управляемую ракету и два беспилотника у западного побережья Крыма. Ночью 22 сентября Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Черным морем у юго-восточного побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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