Экс-командующий ЧФ призвал нанести удар по администрации президента Украины
После сегодняшнего ракетного удара Украины по штабу Черноморского флота необходимо нанести удары по центрам принятия решений в Киеве: генеральному штабу, минобороны и администрации президента Украины. Об этом заявил в разговоре с «РИА Новости» бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.
«Уже пора бить по так называемым центрам принятия решений в Киеве, по минобороны, генштабу ВСУ. Наконец, по Банковой», – сказал он.
Комоедов также призвал увеличить число средств отражения воздушного нападения на фоне усиления интенсивности обстрелов Крыма. По его словам, необходимо защитить «основные центры управления и коммуникаций» в Севастополе и на полуострове.
22 сентября губернатор Севастополя сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота. По его словам, осколок также упал возле Театра Луначарского. Развожаев заявил, что гражданская инфраструктура не получила повреждений, никто из людей также не пострадал. Позже он уточнил, что в 10 жилых домах выбило стекла от ударной волны.
По сообщению Минобороны, в результате ракетного удара по штабу погиб один военнослужащий. Позже ведомство уточнило, что он не погиб, а пропал без вести.
За последние сутки Киев пытался несколько раз атаковать Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над территорией были сбиты крылатые ракеты. Конкретное местоположение он не назвал. До этого советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что украинская ракета была уничтожена за пределами Бахчисарая.
Кроме того, около 10:30 мск средства ПВО уничтожили украинскую авиационную управляемую ракету и два беспилотника у западного побережья Крыма. Ночью 22 сентября Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Черным морем у юго-восточного побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края.