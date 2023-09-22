Экс-командующий ЧФ призвал нанести удар по администрации президента Украины

22 сентября губернатор Севастополя сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота. По его словам, осколок также упал возле Театра Луначарского. Развожаев заявил, что гражданская инфраструктура не получила повреждений, никто из людей также не пострадал. Позже он уточнил, что в 10 жилых домах выбило стекла от ударной волны.