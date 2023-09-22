Канада ввела санкции против МГИМО, ВШЭ, «Юнармии» и двух российских СМИ
Канада расширила список антироссийских санкций и внесла в него 42 физических и 22 юридических лица, в том числе МГИМО, «Юнармию» и два российских СМИ, а также политиков, общественных деятелей и спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны.
Среди юрлиц в санкционном списке также оказались Высшая школа экономики (ВШЭ), Российское географическое общество, дискуссионный клуб «Валдай», благотворительный фонд «Страна детям», движение «Молодая гвардия» партии «Единая Россия» (МГЕР), издания «Комсомольская правда» и «Взгляд».
Канада также ввела персональные санкции против министра труда Антона Котякова, главы Россотрудничества Евгения Примакова, уполномоченной по правам ребенка в Дагестане Марины Ежовой, ее коллеги в Тверской области Ларисы Мосолыгиной и ямальского детского омбудсмена Данило Трубицына. Также под санкции попали глава Мордовии Артем Здунов, заслуженный мастер спорта России по спортивной гимнастике и Олимпийский чемпион Никита Нагорный, председатель МГЕР Антон Демидов и др.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз планирует представить в октябре 12-й пакет антироссийских санкций. В него планируют включить разрешение направить замороженные активы Банка России на поддержку Украины, а также дополнительные ограничения против СПГ из РФ и услуг российских специалистов в сфере IT.