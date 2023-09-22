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Политика

Канада ввела санкции против МГИМО, ВШЭ, «Юнармии» и двух российских СМИ

Ведомости

Канада расширила список антироссийских санкций и внесла в него 42 физических и 22 юридических лица, в том числе МГИМО, «Юнармию» и два российских СМИ, а также политиков, общественных деятелей и спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны.

Среди юрлиц в санкционном списке также оказались Высшая школа экономики (ВШЭ), Российское географическое общество, дискуссионный клуб «Валдай», благотворительный фонд «Страна детям», движение «Молодая гвардия» партии «Единая Россия» (МГЕР), издания «Комсомольская правда» и «Взгляд».

Ранее по теме: Канада назвала попавшие под санкции российские банки и организации

Канада также ввела персональные санкции против министра труда Антона Котякова, главы Россотрудничества Евгения Примакова, уполномоченной по правам ребенка в Дагестане Марины Ежовой, ее коллеги в Тверской области Ларисы Мосолыгиной и ямальского детского омбудсмена Данило Трубицына. Также под санкции попали глава Мордовии Артем Здунов, заслуженный мастер спорта России по спортивной гимнастике и Олимпийский чемпион Никита Нагорный, председатель МГЕР Антон Демидов и др. 

Ранее по теме: СМИ: ЕС может представить 12-й пакет антироссийских санкций в октябре

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз планирует представить в октябре 12-й пакет антироссийских санкций. В него планируют включить разрешение направить замороженные активы Банка России на поддержку Украины, а также дополнительные ограничения против СПГ из РФ и услуг российских специалистов в сфере IT.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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