Канада ввела санкции против МГИМО, ВШЭ, «Юнармии» и двух российских СМИ

Канада расширила список антироссийских санкций и внесла в него 42 физических и 22 юридических лица, в том числе МГИМО, «Юнармию» и два российских СМИ, а также политиков, общественных деятелей и спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны.