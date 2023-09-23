Министр иностранных дел Венгрии Сийярто посетит Москву в октябре
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о планах совершить официальный визит в Москву 11-13 октября. Дипломат собирается встретиться с вице-премьером России Александром Новаком и обсудить вопросы в сфере энергетики, сообщил ТАСС.
Сийярто также планирует провести переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как сообщило ранее венгерское издание Portfolio, встреча дипломатов пройдет в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
26 августа Сийярто заявил, что введенные Западом санкции в отношении России провалились, а во всем мире смеются над политикой ограничений ЕС. Он добавил, что антироссийские санкции не принесли результата, в связи с чем «кто-то должен нести ответственность» за это.