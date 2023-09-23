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Министр иностранных дел Венгрии Сийярто посетит Москву в октябре

Ведомости

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о планах совершить официальный визит в Москву 11-13 октября. Дипломат собирается встретиться с вице-премьером России Александром Новаком и обсудить вопросы в сфере энергетики, сообщил ТАСС.

Сийярто также планирует провести переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как сообщило ранее венгерское издание Portfolio, встреча дипломатов пройдет в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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26 августа Сийярто заявил, что введенные Западом санкции в отношении России провалились, а во всем мире смеются над политикой ограничений ЕС. Он добавил, что антироссийские санкции не принесли результата, в связи с чем «кто-то должен нести ответственность» за это.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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