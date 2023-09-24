Великобритания заявила о планах подготовить 30 000 украинских военных

Великобритания после начала спецоперации на Украине расширила номенклатуру поставок Киеву. 12 июля, отвечая на критику со стороны Украины в вопросах поставки оружия, экс-министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания не является службой доставки Amazon. Также он призвал Киев быть более благодарным за ту поддержку, которую он уже получил. Со словами Уоллеса не согласился премьер-министр Риши Сунак.