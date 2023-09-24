Великобритания заявила о планах подготовить 30 000 украинских военных
Минобороны Великобритании ставит цель подготовить 30 000 украинских военнослужащих, заявил Sky News глава оборонного ведомства страны Грант Шэппс.
«Наша цель – обучить 30 000 украинских военнослужащих. Поэтому я не думаю, что решимость Великобритании колеблется каким-либо образом или в какой-либо форме. И мы будем стоять плечом к плечу с украинцами», – сказал министр.
Он также объявил, что Киев получит «десятки тысяч дополнительных патронов». По словам министра, сейчас требуется около 300 000 патронов, а до конца года Великобритания предоставит «огромное количество дополнительной поддержки и оборудования».
Великобритания после начала спецоперации на Украине расширила номенклатуру поставок Киеву. 12 июля, отвечая на критику со стороны Украины в вопросах поставки оружия, экс-министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания не является службой доставки Amazon. Также он призвал Киев быть более благодарным за ту поддержку, которую он уже получил. Со словами Уоллеса не согласился премьер-министр Риши Сунак.
В конце июля Daily Express писал, что украинские спецназовцы проходят в Великобритании подготовку по вторжению в Крым. По данным источника издания, в специальных учениях принимают участие более 2000 солдат.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. В Кремле заявляли, что европейские и американские танки сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.