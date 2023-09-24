В Турцию по временному коридору прибыло второе судно с украинской пшеницей
Сухогруз Aroyat с украинской пшеницей прибыл в Турцию, передает France 24 со ссылкой на данные сайтов мониторинга морского движения.
Загруженное украинским зерном грузовое судно Aroyat под флагом Палау ранее вышло из порта Черноморска. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков 22 сентября сообщил в соцсетях, что Aroyat был загружен 17 600 т пшеницы для Египта.
Сухогруз стал вторым судном, которое использовало временный коридор при входе в Черноморский порт для экспорта сельскохозяйственной продукции в страны Азии, отмечал украинский министр. До этого судно Resilient Africa с 3000 т пшеницы покинуло порт и направилось в сторону Босфора.
После прекращения зерновой сделки украинские ВМС 10 августа объявили о временных коридорах в Черном море для торговых судов, которые направляются из или в украинские порты. В августе Украина сообщила, что из порта Одессы по украинским маршрутам вышли два судна Primus и Joseph Schulte, которые находились там с февраля 2022 г.
Зерновую сделку заключили 22 июля 2022 г. представители Турции и ООН, с одной стороны, и представители России и Украины – с другой. Она включает в себя два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений.
17 июля 2023 г. Россия вышла из «черноморской инициативы», сославшись на невыполнение договоренностей, которые касаются отмены ограничений на поставки российской продукции. В связи с этим 19 июля Минобороны объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями. О введении аналогичных мер объявила и Украина.