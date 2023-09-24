Путин встретится с избранными главами регионов

С 8 по 10 сентября в 85 регионах проходили 4270 избирательных кампаний разного уровня, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Электронное голосование прошло в России в том числе на выборах губернаторов Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей.