Путин встретится с избранными главами регионов

Путин встретится с избранными главами регионовПрезидент также проведет совещания с кабинетом министров и членами Совета безопасности
На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет встречу с избранными главами регионов страны, сообщил журналист программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павел Зарубин.
«Понятно, что это вовсе не торжественное мероприятие, а конкретные рабочие установки», – сказал он.
Путин также проведет совещания с кабинетом министров и членами Совета безопасности, ожидаются международные контакты, сообщил Зарубин.
Кремль пока не анонсировал график главы государства на следующую неделю.
С 8 по 10 сентября в 85 регионах проходили 4270 избирательных кампаний разного уровня, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Электронное голосование прошло в России в том числе на выборах губернаторов Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей.
Впервые прошли выборы в новых регионах России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России по итогам референдумов 30 сентября 2022 г. 23 сентября в должности глав новых регионов вступили Владимир Сальдо (Херсонская область), Евгений Балицкий (Запорожская область), Денис Пушилин (ДНР) и Леонид Пасечник (ЛНР). Все четверо ранее занимали посты врио глав своих субъектов.