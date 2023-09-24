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Путин встретится с избранными главами регионов

Президент также проведет совещания с кабинетом министров и членами Совета безопасности
Полина Худякова
Евгений Разумный / Ведомости

На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет встречу с избранными главами регионов страны, сообщил журналист программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павел Зарубин.

«Понятно, что это вовсе не торжественное мероприятие, а конкретные рабочие установки», – сказал он.

Путин также проведет совещания с кабинетом министров и членами Совета безопасности, ожидаются  международные контакты, сообщил Зарубин.

Кремль пока не анонсировал график главы государства на следующую неделю.

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С 8 по 10 сентября в 85 регионах проходили 4270 избирательных кампаний разного уровня, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Электронное голосование прошло в России в том числе на выборах губернаторов Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей.

Впервые прошли выборы в новых регионах России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России по итогам референдумов 30 сентября 2022 г. 23 сентября в должности глав новых регионов вступили Владимир Сальдо (Херсонская область), Евгений Балицкий (Запорожская область), Денис Пушилин (ДНР) и Леонид Пасечник (ЛНР). Все четверо ранее занимали посты врио глав своих субъектов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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