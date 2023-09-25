В Брянске сообщили о двух сбитых беспилотниках
Два украинских беспилотника в ночь на 25 сентября предприняли попытку атаковать территорию Брянской области, дроны были сбиты над Суражским районом. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Над Суражским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», – написал он.
14 сентября Минобороны сообщило о четырех попытках ВСУ атаковать территорию Брянской области с помощью беспилотников. По данным губернатора, дроны ликвидировали над Унечским, Брасовским, Карачевским, Брянским районами и Стародубским муниципальным округом. Он подчеркнул, что во всех случаях обошлось без разрушений и пострадавших.
В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.