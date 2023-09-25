В Брянске сообщили о двух сбитых беспилотниках

14 сентября Минобороны сообщило о четырех попытках ВСУ атаковать территорию Брянской области с помощью беспилотников. По данным губернатора, дроны ликвидировали над Унечским, Брасовским, Карачевским, Брянским районами и Стародубским муниципальным округом. Он подчеркнул, что во всех случаях обошлось без разрушений и пострадавших.