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Политика

В Брянске сообщили о двух сбитых беспилотниках

Ведомости

Два украинских беспилотника в ночь на 25 сентября предприняли попытку атаковать территорию Брянской области, дроны были сбиты над Суражским районом. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над Суражским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», – написал он. 

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14 сентября Минобороны сообщило о четырех попытках ВСУ атаковать территорию Брянской области с помощью беспилотников. По данным губернатора, дроны ликвидировали над Унечским, Брасовским, Карачевским, Брянским районами и Стародубским муниципальным округом. Он подчеркнул, что во всех случаях обошлось без разрушений и пострадавших.

В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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