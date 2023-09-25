Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Зорькина на пост председателя КС
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал переназначение Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда на очередной срок.
«Небеса распорядились так, что живу, радуюсь, голова работает пока еще», — сказал Зорькин после принятия решения в комитете. Вопрос о его переназначении рассмотрит СФ на пленарном заседании позднее в понедельник 25 сентября.
22 сентября президент России Владимир Путин внес кандидатуру Зорькина для назначения на новый срок. Помимо этого, глава государства предложил назначить бывшего российского судью в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Лобова судьей КС. Ранее «Ведомости» писали, что один из старейших членов КС Гадис Гаджиев уйдет в отставку в связи с достижением предельного возраста – 70 лет.
Зорькину 80 лет, он родился 18 февраля 1943 г. В 2000 г. он был признан заслуженным юристом России. Он является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». В феврале 2023 г. Путин подписал указ о награждении Зорькина орденом святого апостола Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность».
В 1991 г. он стал первым руководителем новообразованного Конституционного суда, но после событий сентября – октября 1993 г., когда суд встал на сторону Верховного совета в противостоянии с Кремлем, Зорькин работал в качестве рядового судьи. В 2003 г. он вернулся на пост председателя КС. В предыдущий раз Зорькин был переизбран на эту должность по представлению президента в январе 2018 г.