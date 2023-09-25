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Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Зорькина на пост председателя КС

Ведомости

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал переназначение Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда на очередной срок.

«Небеса распорядились так, что живу, радуюсь, голова работает пока еще», — сказал Зорькин после принятия решения в комитете. Вопрос о его переназначении рассмотрит СФ на пленарном заседании позднее в понедельник 25 сентября.

Путин предложил переназначить председателем КС Валерия Зорькина

25 сентября комитет Совфеда по госстроительству рассмотрит его кандидатуру

22 сентября президент России Владимир Путин внес кандидатуру Зорькина для назначения на новый срок. Помимо этого, глава государства предложил назначить бывшего российского судью в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Лобова судьей КС. Ранее «Ведомости» писали, что один из старейших членов КС Гадис Гаджиев уйдет в отставку в связи с достижением предельного возраста – 70 лет.

Зорькину 80 лет, он родился 18 февраля 1943 г. В 2000 г. он был признан заслуженным юристом России. Он является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». В феврале 2023 г. Путин подписал указ о награждении Зорькина орденом святого апостола Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность».

В 1991 г. он стал первым руководителем новообразованного Конституционного суда, но после событий сентября – октября 1993 г., когда суд встал на сторону Верховного совета в противостоянии с Кремлем, Зорькин работал в качестве рядового судьи. В 2003 г. он вернулся на пост председателя КС. В предыдущий раз Зорькин был переизбран на эту должность по представлению президента в январе 2018 г.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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