Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Зорькина на пост председателя КС

В 1991 г. он стал первым руководителем новообразованного Конституционного суда, но после событий сентября – октября 1993 г., когда суд встал на сторону Верховного совета в противостоянии с Кремлем, Зорькин работал в качестве рядового судьи. В 2003 г. он вернулся на пост председателя КС. В предыдущий раз Зорькин был переизбран на эту должность по представлению президента в январе 2018 г.