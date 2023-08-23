Один из старейших судей КС Гадис Гаджиев уйдет в отставку

Один из старейших судей КС Гадис Гаджиев уйдет в отставкуСреди кандидатов на замену бывший представитель РФ в ЕСПЧ Михаил Лобов
В ближайшее время произойдут кадровые перестановки в Конституционном суде (КС). В воскресенье, 27 августа, исполняется 70 лет Гадису Гаджиеву, старейшему члену КС, если не считать председателя Валерия Зорькина (80 лет) и его заместителя Сергея Маврина (71 год). На руководство КС возрастные ограничения не распространяются с 2012 г., другие же судьи после 70 лет автоматически уходят в отставку.
«Гаджиев много сделал как интерпретатор Конституции, гражданского и налогового законодательства, – заявил «Ведомостям» доктор юридических наук и советник КС в 1992–2008 гг. Владимир Кряжков. – Он один из тех, кто стремится к совершенству. Уже будучи судьей, он защитил докторскую диссертацию. Да, он шел на какие-то компромиссы, но долгое время вместе с судьей Анатолием Коновым был лидером по особым мнениям». Гаджиев «человек взвешенный, сбалансированный, глубоко знающий и Конституцию, и законодательство, и зарубежную практику», добавил Кряжков.
Есть несколько исключений, когда член КС продолжает работать и после достижения предельного возраста службы. Это, к примеру, неполный состав КС – если в нем в результате отставки будет меньше восьми судей. Гаджиева этот пример не коснется. С 2020 г. в КС может быть максимум 11 судей. В последнее время их число колебалось, но принципиально сильно не снижалось.
С апреля 2022 г. ушел в отставку служивший там с 1994 г. Владимир Ярославцев, за время судейства он многократно выступал с особыми мнениями и критиковал правовую систему РФ. В июне 2022 г. ему на замену был назначен Андрей Бушев (был судьей ad hoc ЕСПЧ по делу ЮКОСа). Тогда свежая кровь появилась в КС впервые за 12 лет.
Что такое КС (по закону)
Это высший судебный орган конституционного контроля в РФ, осуществляющий судебную власть самостоятельно и независимо посредством конституционного судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей территории РФ.
Последняя замена в КС произошла в июне 2023 г.: кандидат юридических наук Владимир Сивицкий, который много лет работал в секретариате КС, сменил судью Константина Арановского. Тот ушел в отставку в конце сентября 2022 г., незадолго до того, как КС должен был проверять на конституционность договоры о присоединении новых регионов.
По сведениям «Ведомостей», на этот раз глава государства (именно он вносит в Совет Федерации кандидатуры для утверждения судей) также не планирует затягивать процесс назначения судьи. Уже в осеннюю сессию президент может внести в верхнюю палату парламента кандидатуру нового судьи.
Среди кандидатов, которые рассматриваются на замену Гаджиеву, называют бывшего российского судью в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Лобова. Страсбургский суд приостановил его работу в связи с выходом РФ из Совета Европы (СЕ) еще в марте 2022 г. Сейчас его должность упразднена. В ЕСПЧ Лобов работал со 2 января 2022 г., до этого трудился в структурах СЕ, в том числе руководил департаментом политики и сотрудничества в области прав человека, СМИ писали, что он понятен и для РФ, и для Запада.
«Он в свое время сделал многое для имплементации ЕСПЧ в России, – говорил про Лобова экс-представитель РФ в Страсбургском суде Дмитрий Дедов в интервью News.ru. – Много сделал для экспертных связей, т. е., например, между судом и Генеральной прокуратурой, Министерством юстиции и т. д. <...> Лобов был одним из тех, кто методично объяснял оппонентам этого института, что даже если вам не нравится ЕСПЧ, если вы считаете, что там слишком много дел против России, что суд предвзят и т. д., то все равно не надо изолироваться».