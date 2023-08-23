Один из старейших судей КС Гадис Гаджиев уйдет в отставку

«Он в свое время сделал многое для имплементации ЕСПЧ в России, – говорил про Лобова экс-представитель РФ в Страсбургском суде Дмитрий Дедов в интервью News.ru. – Много сделал для экспертных связей, т. е., например, между судом и Генеральной прокуратурой, Министерством юстиции и т. д. <...> Лобов был одним из тех, кто методично объяснял оппонентам этого института, что даже если вам не нравится ЕСПЧ, если вы считаете, что там слишком много дел против России, что суд предвзят и т. д., то все равно не надо изолироваться».