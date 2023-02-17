Путин наградил главу Конституционного суда орденом Андрея Первозванного

Орден Святого апостола Андрея Первозванного появился в Российской империи в 1698 г. В 1917 г. в Советском Союзе награждение орденом было прекращено, в 1998 г. награду восстановили как высшую в Российской Федерации. На сегодняшний день ордена удостоены патриарх Кирилл, министр обороны Сергей Шойгу, генсек Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и др.