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Путин наградил главу Конституционного суда орденом Андрея Первозванного

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Президент России Владимир Путин наградил председателя Конституционного суда Валерия Зорькина орденом святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги, следует из указа. Орден является высшей государственной наградой России.

«За выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного председателя Конституционного суда Российской Федерации Зорькина Валерия Дмитриевича», – говорится в тексте документа.

18 февраля Зорькину исполнится 80 лет. Он занимает должность председателя Конституционного суда с 2003 г. и является заслуженным юристом России. Зорькин в частности является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Эту награду он получил в октябре 2021 г. указом президента.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного появился в Российской империи в 1698 г. В 1917 г. в Советском Союзе награждение орденом было прекращено, в 1998 г. награду восстановили как высшую в Российской Федерации. На сегодняшний день ордена удостоены патриарх Кирилл, министр обороны Сергей Шойгу, генсек Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных