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Путин предложил переназначить председателем КС Валерия Зорькина

25 сентября комитет Совфеда по госстроительству рассмотрит его кандидатуру
Инна Гресева
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру нынешнего председателя Конституционного суда (КС) РФ Валерия Зорькина для назначения на новый срок, сообщил глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас.

«25 сентября 2023 г. на заседании Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству планируется рассмотреть представленные президентом РФ В.В. Путиным кандидатуры: Зорькина Валерия Дмитриевича – для назначения на должность председателя Конституционного суда РФ», – написал Клишас в своем Telegram-канале.

Клишас пояснил, что комитет рассмотрит этот вопрос в соответствии п. «ж» ч. 1 ст. 102, ч. 1 ст. 128 Конституции РФ, а также ст. 9 и 23 закона о Конституционном суде и главе 24 регламента Совфеда.

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Помимо Зорькина Путин внес кандидатуру Михаила Лобова для назначения судьей КС. Ранее «Ведомости» писали, что один из старейших членов КС Гадис Гаджиев уйдет в отставку в связи с достижением предельного возраста – 70 лет. Бывший российский судья в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) рассматривался среди кандидатов на замену Гаджиеву.

25 мая 2023 г. Путин провел встречу с Зорькиным, в ходе которой председатель КС рассказал об итогах работы инстанции. Помимо этого Зорькин на встречу принес копию карты XVII в., составленной при Людовике XIV французскими картографами. На этой карте, по его словам, нет Украины, но есть край Речи Посполитой и край Казакии, а также царство Российское. Тогда Путин заявил, что до провозглашения Украинской ССР в 1919 г. никакой Украины в истории человечества не было.

Зорькин – заслуженный юрист России. Он является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». В феврале 2023 г. Путин подписал указ о награждении Зорькина орденом святого апостола Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность».

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Зорькин родился в 1943 г. В 1991 г. он стал первым руководителем новообразованного Конституционного суда, но после событий сентября – октября 1993 г., когда суд встал на сторону Верховного совета в противостоянии с Кремлем, Зорькин работал в качестве рядового судьи. В 2003 г. он вернулся на пост председателя КС. 

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В 2009 г. были внесены поправки, согласно которым председатель КС назначается Совфедом по представлению президента, а не судьями, как было раньше. Впервые сенаторы назначили Зорькина по этой процедуре в 2012 г. 31 января 2018 г. Совфед принял решение переназначить его на новый шестилетний срок. Тогда за утверждение его кандидатуры проголосовали 153 сенатора, один воздержался. Тогда президент внес кандидатуру Зорькина в Совфед в январе, сообщала пресс-служба Кремля.

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