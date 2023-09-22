Путин предложил переназначить председателем КС Валерия Зорькина

25 мая 2023 г. Путин провел встречу с Зорькиным, в ходе которой председатель КС рассказал об итогах работы инстанции. Помимо этого Зорькин на встречу принес копию карты XVII в., составленной при Людовике XIV французскими картографами. На этой карте, по его словам, нет Украины, но есть край Речи Посполитой и край Казакии, а также царство Российское. Тогда Путин заявил, что до провозглашения Украинской ССР в 1919 г. никакой Украины в истории человечества не было.