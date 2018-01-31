Совет Федерации переназначил Зорькина председателем Конституционного суда

Присужденную ЕСПЧ компенсацию акционерам ЮКОСа должно выплатить бывшее руководство компании за счет выведенных средств, выплата из бюджета России нарушила бы законы страны, заявил в ходе выступления в Совете Федерации председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин.
КС в январе 2017 г. разрешил России не исполнять решение ЕСПЧ о выплате бывшим акционерам ЮКОСа 1,86 млрд евро компенсации. Суд в данном случае руководствовался российской Конституцией, указал Зорькин (цитаты по «Интерфаксу»), отвечая на вопросы сенаторов.
ЮКОС уклонялся от уплаты налогов, однако когда дело дошло до суда, трехлетний срок ответственности истек, отметил Зорькин. КС заключил, что если плательщик препятствовал взысканию налогов и тормозил процесс, то такие действия являются нарушением Конституции, указал Зорькин. «Страдает от этого бюджет, страдают налогоплательщики, компания, следовательно, находится в привилегированном положении», - объяснил он.
«Акционеры ЮКОСа несут солидарную ответственность за неуплату налогов, они поощряли действия руководства компании, - подчеркнул председатель КС. - При этом было бы справедливо выплатить им компенсацию. Я предложил открыть счета выведенных из России средств и заплатить из них акционерам».
«Это решение очень многим не нравится, но у КС не было никакой возможности решить это дело по-другому», - резюмировал Зорькин.
В решении КС по делу ЮКОСа подчеркивалось, что постановление ЕСПЧ противоречит нормам российской конституции. При этом »Россия вправе на основе доброй воли произвести определенные выплаты бывшим акционерам компании, пострадавшим от неправомерных действий ее менеджмента», однако эти выплаты должны идти не из российского бюджета, а за счет «выявляемого имущества ЮКОСа» за рубежом, говорилось в судебном определении. В конце прошлого года российские власти уведомили Совет Европы, что государство согласно выплатить 300 000 евро на покрытие судебных издержек бывших акционеров нефтяной компании, сообщал РБК.