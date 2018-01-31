Совет Федерации переназначил Зорькина председателем Конституционного суда

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«Ростех» начал испытания беспилотного вертолета

Холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») разработал беспилотный вертолет соосной схемы (схема расположения винтов, когда они расположены параллельно друг над другом и вращаются в противоположные стороны - прим. Ведомостей). Об этом говорится в сообщении «Ростеха».

Беспилотный вертолет сможет вынести до 150 кг нагрузки, развивать скорость до 150 км/ч, а также выполнять полеты до четырех часов. У него есть хорошие перспективы, как на военном, так и на гражданском рынке, приводятся в сообщении слова индустриального директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова. По его словам, беспилотник сможет поднять мощные системы мониторинга и вооружения, которые не в состоянии перенести коптеры.

Сейчас есть два образца беспилотных вертолетов, они проходят первый этап испытаний. Один из вертолетов находится в конструкторском бюро промышленной автоматики в Саратове. Там специалисты отрабатывают пилотажно-навигационный комплекс, систему управления двигателем, радиоканал и многое другое. Где второй беспилотник - в сообщении не уточняется. Летные испытания пройдут уже во второй половине 2018 г., уточняется в сообщении.

В российской армии появилось первое подразделение по борьбе с дронами, сообщила пресс-служба Западного военного округа в конце 2017 г. В него войдут военные-контрактники, сержанты и офицеры. Для борьбы с более тяжелыми беспилотными аппаратами российская армия использует ПВО Сухопутных войск и силы ПВО Воздушно-космических сил.

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