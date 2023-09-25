В МИД Финляндии признали влияние санкций на обычных россиян
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что от западных санкций в том числе страдают простые россияне. Об этом она сообщила в интервью газете The Washington Post.
«Да, от санкций страдают обычные граждане. Но я не думаю, что у нас есть выбор. Россия и российский народ понимают, что за ведение такой несправедливой и незаконной войны нужно платить. И нам важно это показать», – сказала она.
8 сентября ЕК разъяснила правила применения уже действующих санкций. Среди них, в частности, правила въезда в ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России. Согласно разъяснению ЕК, въезд в Европу на личном автомобиле из России будет расценен как запрещенный импорт. Это касается даже тех случаев, когда они используются в личных целях, а не в коммерческих. Исключения сделаны для граждан ЕС и их ближайших родственников. Помимо транспортных средств гражданам России также запрещено временно привозить с собой вещи, импорт которых из России запрещен в страны ЕС. Уточнялось, что в список ограничений попадают чемоданы, ноутбуки, смартфоны, косметика и др.
По оценке МИД России, такие ограничения отражают стремление ЕС возвести в Европе новый «железный занавес». ЕК своими разъяснениями, считает МИД РФ, сознательно вносит правовую неопределенность и провоцирует страны ЕС на усиление дискриминации россиян по национальному признаку. В ведомстве подчеркнули, что действия ЕК направлены именно на простых граждан России. МИД также призвал россиян при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски.