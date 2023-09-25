В МИД Финляндии признали влияние санкций на обычных россиян

8 сентября ЕК разъяснила правила применения уже действующих санкций. Среди них, в частности, правила въезда в ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России. Согласно разъяснению ЕК, въезд в Европу на личном автомобиле из России будет расценен как запрещенный импорт. Это касается даже тех случаев, когда они используются в личных целях, а не в коммерческих. Исключения сделаны для граждан ЕС и их ближайших родственников. Помимо транспортных средств гражданам России также запрещено временно привозить с собой вещи, импорт которых из России запрещен в страны ЕС. Уточнялось, что в список ограничений попадают чемоданы, ноутбуки, смартфоны, косметика и др.