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МВД России объявило в розыск председателя МУС Хофманского

Ведомости

МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманского, следует из базы розыска МВД.

В карточке сказано, что основанием для розыска является статья УК РФ. Однако по какой именно статье его разыскивают, не уточняется.

В конце июля МВД объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ. В ее отношении 20 марта было возбуждено уголовное дело по факту заведомо незаконного заключения под стражу и подготовку к нападению на представителя иностранного государства (ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ). Аналогичное дело было возбуждено и в отношении двух других судей – Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

Тогда же СК России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана по аналогичной статье, а также по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360, ч. 2 ст. 299 УК РФ).

В начале мая председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что СК готовится объявить в розыск прокурора суда, председателей и трех судей, которые приняли решение о выдаче ордера на арест Путина. С 22 июня в базе розыска находится судья Розарио Айтала, прокурор Хан был объявлен в розыск 19 мая. Им уже предъявили заочное обвинение.

17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда заявил, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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