МВД России объявило в розыск председателя МУС Хофманского

В конце июля МВД объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ. В ее отношении 20 марта было возбуждено уголовное дело по факту заведомо незаконного заключения под стражу и подготовку к нападению на представителя иностранного государства (ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ). Аналогичное дело было возбуждено и в отношении двух других судей – Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.