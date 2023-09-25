МВД России объявило в розыск председателя МУС Хофманского
МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманского, следует из базы розыска МВД.
В карточке сказано, что основанием для розыска является статья УК РФ. Однако по какой именно статье его разыскивают, не уточняется.
В конце июля МВД объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ. В ее отношении 20 марта было возбуждено уголовное дело по факту заведомо незаконного заключения под стражу и подготовку к нападению на представителя иностранного государства (ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ). Аналогичное дело было возбуждено и в отношении двух других судей – Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.
Тогда же СК России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана по аналогичной статье, а также по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360, ч. 2 ст. 299 УК РФ).
В начале мая председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что СК готовится объявить в розыск прокурора суда, председателей и трех судей, которые приняли решение о выдаче ордера на арест Путина. С 22 июня в базе розыска находится судья Розарио Айтала, прокурор Хан был объявлен в розыск 19 мая. Им уже предъявили заочное обвинение.
17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда заявил, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными.