Эрдоган заявил, что Баку был вынужден провести операцию в Карабахе
Азербайджан был вынужден провести «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«К сожалению, Азербайджан не смог получить необходимый ответ на свои законные и обоснованные опасения, которые он неоднократно выражал на протяжении почти трех лет после второй карабахской войны. В результате ему пришлось проводить антитеррористическую операцию на собственной суверенной территории», – сказал турецкий лидер (цитата по TRT).
Эрдоган добавил, что Анкара гордится тем фактом, что операция завершилась успешно «в чрезвычайно короткие сроки с максимальным соблюдением прав гражданского населения». Он также поздравил с этим Азербайджан.
По мнению Эрдогана, успешное завершение операции «открыла новые возможности» для нормализации ситуации в регионе. Он заявил, что ожидает, что Армения «примет протянутую ей руку мира», и подчеркнул, что «у мира нет проигравших».
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана.
Ранее сегодня правительство Армении сообщило, что в страну уже въехали 6650 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что процесс реинтеграции армянского населения Карабаха пройдет успешно. Он отметил, что 25 сентября в Ханкенди проходит вторая встреча представителей Карабаха и Азербайджана.