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Политика

Эрдоган заявил, что Баку был вынужден провести операцию в Карабахе

Ведомости

Азербайджан был вынужден провести «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«К сожалению, Азербайджан не смог получить необходимый ответ на свои законные и обоснованные опасения, которые он неоднократно выражал на протяжении почти трех лет после второй карабахской войны. В результате ему пришлось проводить антитеррористическую операцию на собственной суверенной территории», – сказал турецкий лидер (цитата по TRT).

Эрдоган добавил, что Анкара гордится тем фактом, что операция завершилась успешно «в чрезвычайно короткие сроки с максимальным соблюдением прав гражданского населения». Он также поздравил с этим Азербайджан.

По мнению Эрдогана, успешное завершение операции «открыла новые возможности» для нормализации ситуации в регионе. Он заявил, что ожидает, что Армения «примет протянутую ей руку мира», и подчеркнул, что «у мира нет проигравших».

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19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана.

Ранее сегодня правительство Армении сообщило, что в страну уже въехали 6650 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что процесс реинтеграции армянского населения Карабаха пройдет успешно. Он отметил, что 25 сентября в Ханкенди проходит вторая встреча представителей Карабаха и Азербайджана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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