Эрдоган заявил, что Баку был вынужден провести операцию в Карабахе

«К сожалению, Азербайджан не смог получить необходимый ответ на свои законные и обоснованные опасения, которые он неоднократно выражал на протяжении почти трех лет после второй карабахской войны. В результате ему пришлось проводить антитеррористическую операцию на собственной суверенной территории», – сказал турецкий лидер (цитата по TRT).