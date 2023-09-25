МИД России назвал неприемлемыми выпады Пашиняна в адрес Москвы

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Пашиняна о том, что у него есть вопросы к российским миротворцам, заявил о несогласии с попыткой возложить ответственность на российскую сторону за события в Нагорном Карабахе. Песков подчеркнул, что Москва продолжит диалог с Ереваном на различных уровнях. Он отметил, что Армения остается союзником и близким к России государством. «В нашей стране живет больше армян, чем в самой Армении, значительно больше. Мы продолжим выполнять наши функции, продолжим диалог и с армянской стороной», – добавил Песков.