МИД России назвал неприемлемыми выпады Пашиняна в адрес Москвы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил неприемлемые выпады в адрес России, пытаясь переложить ответственность за провалы во внутренней и внешней политике на Москву. Об этом заявил МИД РФ, комментируя послание армянского премьера по случаю дня независимости республики 24 сентября.
«Послание <...> Н.В. Пашиняна <...> содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения. Налицо – попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву», – считает МИД.
Слова Пишиняна, добавили во внешнеполитическом ведомстве, подтверждают более ранние выводы России о том, что деструктивные для Армении и ее отношений с Москвой процессы, которые инспирированы Западом и подстегиваются Ереваном, «носят не эпизодический, а системный характер».
«Глава правительства, по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России», – отметил МИД.
Россия, подчеркивается в заявлении, всегда оставалась верна союзническим обязательствам и не ставила Ереван перед выбором «с нами или против нас». В частности благодаря усилиям РФ и президента Владимира Путина удалось избежать полного поражения Армении в 2020 г. При этом проигрыш Еревана тогда был бы менее тяжелым, если бы «Пашинян согласился на перемирие неделями раньше», утверждает МИД.
В 2020 г. в рамках трехсторонних договоренностей было условлено «оставить решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха будущим поколениям», говорится в сообщении, но Пашинян «поддался на увещевания» ЕС и признал суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. В результате были принципиально изменены условия, при которых было подписано трехстороннее заявление, а также положение российских миротворцев. Кроме того, Армения продолжила отрицать присутствие в Карабахе своих военных, что также накаляло ситуацию, обращает внимание МИД. Признав же Карабах частью Азербайджана, Ереван «не вспомнил о правах и безопасности карабахских армян».
«Убеждены, что ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада», – резюмировали в МИДе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Пашиняна о том, что у него есть вопросы к российским миротворцам, заявил о несогласии с попыткой возложить ответственность на российскую сторону за события в Нагорном Карабахе. Песков подчеркнул, что Москва продолжит диалог с Ереваном на различных уровнях. Он отметил, что Армения остается союзником и близким к России государством. «В нашей стране живет больше армян, чем в самой Армении, значительно больше. Мы продолжим выполнять наши функции, продолжим диалог и с армянской стороной», – добавил Песков.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана.
В ходе «антитеррористической операции» Баку погибли шестеро российский миротворцев, сообщала генпрокуратура Азербайджана. Пятеро погибли при обстреле машины азербайджанскими военными, один – при обстреле «Камаза» «неустановленными членами незаконных армянских вооруженных формирований».
Минобороны РФ сообщило, что мирные жители Нагорного Карабаха выразили благодарность российским миротворцам за оказанную помощь. Миротворцы сопроводили автомобильные колонны с жителями Карабаха, которые переезжают в Армению после капитуляции властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.