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Политика

Белый дом: в ближайшие недели у США закончатся средства на поддержку Украины

Ведомости

У США остались средства на военные поставки для Украины еще на несколько недель, дальнейшая помощь остается под вопросом без выделения конгрессом дополнительного финансирования. Об этом заявил в интервью CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У нас еще остается немного средств. Я думаю, что нам хватит на ближайшие несколько недель», – сказал он (цитата по ТАСС).

Кирби добавил, что отсутствие дополнительного финансирования «несомненно, скажется» на поддержке Украины осенью и зимой. По его словам, Вашингтон хочет быть уверенным, что Киев «получит все необходимое», поскольку зимой ведение боевых действий осложнится.

Он добавил, что на поставки Украине оружия также может повлиять «шатдаун» – приостановка работы федерального правительства – поскольку конгресс до сих пор не утвердил ни краткосрочный, ни полноценный на 2024 г. бюджет. Такая ситуация может сложиться уже 1 октября.

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10 августа президент США Джо Байден направил в конгресс США запрос о выделении еще $24 млрд на помощь Украине. Из упомянутой суммы более $13 млрд планируется направить на помощь в сфере безопасности, а $7,3 млрд – на экономическую и гуманитарную помощь.

Против выделения дополнительного финансирования активно выступают многие представители республиканской партии, и 29 парламентариев публично высказали свою позицию в письме к Байдену. 19 сентября спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что не собирается обещать президенту Украины Владимиру Зеленскому выделение новых средств. «У меня есть к нему вопросы – где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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