Белый дом: в ближайшие недели у США закончатся средства на поддержку Украины
У США остались средства на военные поставки для Украины еще на несколько недель, дальнейшая помощь остается под вопросом без выделения конгрессом дополнительного финансирования. Об этом заявил в интервью CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«У нас еще остается немного средств. Я думаю, что нам хватит на ближайшие несколько недель», – сказал он (цитата по ТАСС).
Кирби добавил, что отсутствие дополнительного финансирования «несомненно, скажется» на поддержке Украины осенью и зимой. По его словам, Вашингтон хочет быть уверенным, что Киев «получит все необходимое», поскольку зимой ведение боевых действий осложнится.
Он добавил, что на поставки Украине оружия также может повлиять «шатдаун» – приостановка работы федерального правительства – поскольку конгресс до сих пор не утвердил ни краткосрочный, ни полноценный на 2024 г. бюджет. Такая ситуация может сложиться уже 1 октября.
10 августа президент США Джо Байден направил в конгресс США запрос о выделении еще $24 млрд на помощь Украине. Из упомянутой суммы более $13 млрд планируется направить на помощь в сфере безопасности, а $7,3 млрд – на экономическую и гуманитарную помощь.
Против выделения дополнительного финансирования активно выступают многие представители республиканской партии, и 29 парламентариев публично высказали свою позицию в письме к Байдену. 19 сентября спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что не собирается обещать президенту Украины Владимиру Зеленскому выделение новых средств. «У меня есть к нему вопросы – где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы», – сказал он.