Белый дом: в ближайшие недели у США закончатся средства на поддержку Украины

Против выделения дополнительного финансирования активно выступают многие представители республиканской партии, и 29 парламентариев публично высказали свою позицию в письме к Байдену. 19 сентября спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что не собирается обещать президенту Украины Владимиру Зеленскому выделение новых средств. «У меня есть к нему вопросы – где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы», – сказал он.