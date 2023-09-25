Газета
Политика

СМИ узнали о доставке на Украину первых американских танков Abrams

Ведомости

Первые американские танки Abrams были доставлены на территорию Украины, пишет The New York Times со ссылкой на два анонимных источника в Пентагоне.

Газета уточняет, что танки были доставлены на Украину на несколько месяцев раньше запланированных сроков и могут быть использованы в контрнаступлении Киева. Собеседники NYT не уточнили, какое количество танков было доставлено.

19 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что скоро США поставят на Украину первые танки. С первой поставки ВСУ может получить более 10 американских танков, уточнял он. Всего США планируют отправить на Украину 31 боевую единицу модели Abrams.

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В ходе визита в Нью-Йорк с 18 по 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом, который пообещал, что первые танки Abrams будут поставлены уже в конце сентября.

Агентство Reuters ранее сообщило, что администрация Байдена собирается создать структуру вооружений для танков Abrams с обедненным ураном, которые будут обладать высокой эффективностью на современных танках и бронетехнике. Боеприпасы могут включить еще один пакет помощи общей стоимостью от $240 млн до $375 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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