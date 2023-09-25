СМИ узнали о доставке на Украину первых американских танков Abrams
Первые американские танки Abrams были доставлены на территорию Украины, пишет The New York Times со ссылкой на два анонимных источника в Пентагоне.
Газета уточняет, что танки были доставлены на Украину на несколько месяцев раньше запланированных сроков и могут быть использованы в контрнаступлении Киева. Собеседники NYT не уточнили, какое количество танков было доставлено.
19 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что скоро США поставят на Украину первые танки. С первой поставки ВСУ может получить более 10 американских танков, уточнял он. Всего США планируют отправить на Украину 31 боевую единицу модели Abrams.
В ходе визита в Нью-Йорк с 18 по 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом, который пообещал, что первые танки Abrams будут поставлены уже в конце сентября.
Агентство Reuters ранее сообщило, что администрация Байдена собирается создать структуру вооружений для танков Abrams с обедненным ураном, которые будут обладать высокой эффективностью на современных танках и бронетехнике. Боеприпасы могут включить еще один пакет помощи общей стоимостью от $240 млн до $375 млн.