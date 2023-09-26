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В СНБО Украины подтвердили уничтожение Россией производства украинских ракет

Ведомости

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал удар России по месту сборки украинских ракет. Об этом он сообщил в интервью испанской газете ABC.

«Что я могу вам сказать, так это то, что, к сожалению, Россия ударила по месту, где собирали эти ракеты. Теперь мы перенесли определенную часть производства за пределы нашей страны», – рассказал Данилов.

18 сентября Минобороны России сообщило об ударе по местам хранения на Украине крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном. Уточнялось, что удар был нанесен и по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее по теме: Белый дом отказался комментировать сообщение о передаче Украине ракет ATACMS

Данилов также заявил, что Украина не будет применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России в связи с «договоренностями с партнерами». Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американские власти пока не будут поставлять Украине ракеты ATACMS. 

Как писала газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, США не стали публично объявлять об отправке Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, чтобы «не предупреждать» российские силы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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