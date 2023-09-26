Латвия допустила закрытие границ с Россией и Белоруссией
Латвия может закрыть границы с Россией и Белоруссией в случае массового прироста нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в канцелярии латвийского президента Эдгарса Ринкевичса.
«В ходе беседы стороны также обсудили возможность гибридных атак на границу Латвии со стороны Беларуси. Ринкевичс выразил позицию, что Латвия готова принять все необходимые меры, в том числе закрыть границу с Беларусью и Россией, особенно в случаях массового притока мигрантов», – говорится в сообщении.
19 сентября правительство республики объявило о закрытии одного из пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Уточнялось, что работа пункта пропуска «Пятерниеки» на границе Латвии и Белоруссии будет продолжена. По данным латвийского кабмина, в сентябре пограничники предотвратили 1773 попытки попасть в республику, а в августе всего было предотвращено 1615 таких попыток.
Балтийский страны и Польша опасаются бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, которые размещены в республике с конца июня. 28 августа страны призвали Белоруссию в совместном заявлении выдворить ЧВК.
Кроме того, сейчас в страны Балтии нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях. Это произошло после сентябрьской публикации разъяснений Еврокомиссии (ЕК) по ввозу в страны ЕС транспортных средств россиян. Согласно документу, российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован.