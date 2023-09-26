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Политика

Латвия допустила закрытие границ с Россией и Белоруссией

Ведомости

Латвия может закрыть границы с Россией и Белоруссией в случае массового прироста нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в канцелярии латвийского президента Эдгарса Ринкевичса.

«В ходе беседы стороны также обсудили возможность гибридных атак на границу Латвии со стороны Беларуси. Ринкевичс выразил позицию, что Латвия готова принять все необходимые меры, в том числе закрыть границу с Беларусью и Россией, особенно в случаях массового притока мигрантов», – говорится в сообщении.

19 сентября правительство республики объявило о закрытии одного из пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Уточнялось, что работа пункта пропуска «Пятерниеки» на границе Латвии и Белоруссии будет продолжена. По данным латвийского кабмина, в сентябре пограничники предотвратили 1773 попытки попасть в республику, а в августе всего было предотвращено 1615 таких попыток.

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Балтийский страны и Польша опасаются бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, которые размещены в республике с конца июня. 28 августа страны призвали Белоруссию в совместном заявлении выдворить ЧВК.

Кроме того, сейчас в страны Балтии нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях. Это произошло после сентябрьской публикации разъяснений Еврокомиссии (ЕК) по ввозу в страны ЕС транспортных средств россиян. Согласно документу, российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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