Латвия допустила закрытие границ с Россией и Белоруссией

Кроме того, сейчас в страны Балтии нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях. Это произошло после сентябрьской публикации разъяснений Еврокомиссии (ЕК) по ввозу в страны ЕС транспортных средств россиян. Согласно документу, российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован.