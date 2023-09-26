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Кремль прокомментировал письмо Байдена Пашиняну об углублении сотрудничества

Ведомости

Сотрудничество Армении и США вряд ли может быть столь глубоко, как интеграция экономик республики и России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать письмо президента США Джо Байдена армянскому премьеру Николу Пашиняну, в котором тот пообещал укреплять сотрудничество в области энергетической диверсификации, устойчивости и безопасности.

«Если говорят о сотрудничестве в области энергетики и так далее, то конечно же вряд ли здесь что-то может быть сопоставлено с той глубиной интеграции, которая есть [у Армении] с российской экономикой. Вряд ли что-то может быть сопоставлено опять же с косвенным субсидированием армянской экономики», – считает Песков.

Представитель Кремля указал, в частности, на достаточно льготные поставки природных ресурсов, которые вносят существенный вклад в развитие Армении. Кроме того, нельзя сравнивать и вовлечение России в урегулирование конфликта в Карабахе с участием США, отметил он. Комментируя визит главы МВД РФ Владимира Колокольцева в Ереван, Песков добавил, что это была плановая поездка.

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МИД РФ 25 сентября заявил, что Пашинян в своем послании по случаю дня независимости Армении 24 сентября допустил неприемлемые выпады в адрес России, пытаясь переложить ответственность за провалы во внутренней и внешней политике на Москву. МИД считает, что Пашинян ранее «поддался на увещевания» ЕС и признал суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, нарушив тем самым трехсторонние договоренности ноября 2020 г.

Официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер вечером 25 сентября рассказал, что Вашингтон выступает за создание международной миссии, которая гарантировала бы армянскому населению Нагорного Карабаха соблюдение прав и безопасности.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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