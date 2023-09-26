Кремль прокомментировал письмо Байдена Пашиняну об углублении сотрудничества

«Если говорят о сотрудничестве в области энергетики и так далее, то конечно же вряд ли здесь что-то может быть сопоставлено с той глубиной интеграции, которая есть [у Армении] с российской экономикой. Вряд ли что-то может быть сопоставлено опять же с косвенным субсидированием армянской экономики», – считает Песков.