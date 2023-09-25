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Политика

США хотят создать международную миссию в Нагорном Карабахе

Ведомости

США выступают за создание международной миссии, которая гарантировала бы армянскому населению Нагорного Карабаха соблюдение прав и безопасности, заявил на брифинге официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале ведомства.

«Мы считаем, что должна быть международная миссия, которая предоставит уверенность жителям Нагорного Карабаха и международному сообществу, что права и безопасность жителей будут обеспечены в соответствии с заявлениями, сделанными Азербайджаном», – рассказал он.

Обсуждения создания такой миссии уже ведутся, добавил Миллер. Вашингтон, по его словам, обеспокоен ситуацией в Карабахе и рассчитывает на сохранение режима прекращения огня в регионе, удовлетворение первостепенных нужд армянского населения региона, а также заключение долгосрочного мира между Баку и Ереваном.

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Ранее сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с главой USAID Самантой Пауэр, которая передала ему письмо от президента США Джо Байдена. В нем американский лидер пообещал продолжить укреплять сотрудничество в области безопасности, а также подтвердил стремление Вашингтона к стабильному миру в регионе.

25 сентября МИД РФ заявил, что Пашинян в своем послании по случаю дня независимости Армении 24 сентября допустил неприемлемые выпады в адрес России, пытаясь переложить ответственность за провалы во внутренней и внешней политике на Москву. МИД считает, что Пашинян ранее «поддался на увещевания» ЕС и признал суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, нарушив тем самым трехсторонние договоренности ноября 2020 г.

9 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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