США хотят создать международную миссию в Нагорном Карабахе

25 сентября МИД РФ заявил, что Пашинян в своем послании по случаю дня независимости Армении 24 сентября допустил неприемлемые выпады в адрес России, пытаясь переложить ответственность за провалы во внутренней и внешней политике на Москву. МИД считает, что Пашинян ранее «поддался на увещевания» ЕС и признал суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, нарушив тем самым трехсторонние договоренности ноября 2020 г.