США хотят создать международную миссию в Нагорном Карабахе
США выступают за создание международной миссии, которая гарантировала бы армянскому населению Нагорного Карабаха соблюдение прав и безопасности, заявил на брифинге официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале ведомства.
«Мы считаем, что должна быть международная миссия, которая предоставит уверенность жителям Нагорного Карабаха и международному сообществу, что права и безопасность жителей будут обеспечены в соответствии с заявлениями, сделанными Азербайджаном», – рассказал он.
Обсуждения создания такой миссии уже ведутся, добавил Миллер. Вашингтон, по его словам, обеспокоен ситуацией в Карабахе и рассчитывает на сохранение режима прекращения огня в регионе, удовлетворение первостепенных нужд армянского населения региона, а также заключение долгосрочного мира между Баку и Ереваном.
Ранее сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с главой USAID Самантой Пауэр, которая передала ему письмо от президента США Джо Байдена. В нем американский лидер пообещал продолжить укреплять сотрудничество в области безопасности, а также подтвердил стремление Вашингтона к стабильному миру в регионе.
25 сентября МИД РФ заявил, что Пашинян в своем послании по случаю дня независимости Армении 24 сентября допустил неприемлемые выпады в адрес России, пытаясь переложить ответственность за провалы во внутренней и внешней политике на Москву. МИД считает, что Пашинян ранее «поддался на увещевания» ЕС и признал суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, нарушив тем самым трехсторонние договоренности ноября 2020 г.
9 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана.