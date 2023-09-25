Байден пообещал Пашиняну укрепление сотрудничества в области безопасности
США и Армения продолжат укреплять сотрудничество в области безопасности, говорится в письме президента США Джо Байдена армянскому премьеру Николу Пашиняну. Письмо передала глава USAID Саманта Пауэр.
«Соединенные Штаты полны решимости работать с вашим правительством над удовлетворением гуманитарных потребностей, возникших в результате недавней эскалации <...> Мы также продолжим укреплять наше сотрудничество в области энергетической диверсификации, устойчивости и безопасности, о чем свидетельствуют наши недавние военные учения», – говорится в письме, текст которого опубликовало Armenpress.
В письме американский президент отметил также, что попросил Пауэр подтвердить Пашиняну стремление США к стабильному миру в регионе, гарантирующему независимость, территориальную целостность и демократию Армении.
Ранее сегодня МИД РФ заявил, что Пашинян в своем послании по случаю дня независимости Армении 24 сентября допустил неприемлемые выпады в адрес России, пытаясь переложить ответственность за провалы во внутренней и внешней политике на Москву. МИД считает, что Пашинян ранее «поддался на увещевания» ЕС и признал суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, нарушив тем самым трехсторонние договоренности ноября 2020 г.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Пашиняна о том, что у него есть вопросы к российским миротворцам, заявил о несогласии с попыткой возложить ответственность на российскую сторону за события в Нагорном Карабахе. Песков подчеркнул, что Москва продолжит диалог с Ереваном на различных уровнях.
Ранее в сентябре в Армении прошли совместные армяно-американские военные учения Eagle Partner 2023. В минобороны республики сообщали, что ходе учений будут отработаны действия по стабилизации конфликтующих сторон «путем выполнения миротворческих задач».
9 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана.