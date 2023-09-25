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Политика

Байден пообещал Пашиняну укрепление сотрудничества в области безопасности

Ведомости

США и Армения продолжат укреплять сотрудничество в области безопасности, говорится в письме президента США Джо Байдена армянскому премьеру Николу Пашиняну. Письмо передала глава USAID Саманта Пауэр.

«Соединенные Штаты полны решимости работать с вашим правительством над удовлетворением гуманитарных потребностей, возникших в результате недавней эскалации <...> Мы также продолжим укреплять наше сотрудничество в области энергетической диверсификации, устойчивости и безопасности, о чем свидетельствуют наши недавние военные учения», – говорится в письме, текст которого опубликовало Armenpress.

В письме американский президент отметил также, что попросил Пауэр подтвердить Пашиняну стремление США к стабильному миру в регионе, гарантирующему независимость, территориальную целостность и демократию Армении.

Ранее сегодня МИД РФ заявил, что Пашинян в своем послании по случаю дня независимости Армении 24 сентября допустил неприемлемые выпады в адрес России, пытаясь переложить ответственность за провалы во внутренней и внешней политике на Москву. МИД считает, что Пашинян ранее «поддался на увещевания» ЕС и признал суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, нарушив тем самым трехсторонние договоренности ноября 2020 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Пашиняна о том, что у него есть вопросы к российским миротворцам, заявил о несогласии с попыткой возложить ответственность на российскую сторону за события в Нагорном Карабахе. Песков подчеркнул, что Москва продолжит диалог с Ереваном на различных уровнях.

Ранее по теме: В Армении начались армяно-американские военные учения

Ранее в сентябре в Армении прошли совместные армяно-американские военные учения Eagle Partner 2023. В минобороны республики сообщали, что ходе учений будут отработаны действия по стабилизации конфликтующих сторон «путем выполнения миротворческих задач».

9 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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