Болгарский парламент одобрил отправку дефектных ракет С-300 на Украину
Комитет по делам обороны в Народном собрании (парламенте) Болгарии одобрил безвозмездную отправку Украине неисправных ракет для зенитных комплексов С-300 и списанных патронов для автоматов. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Болгарское национальное радио.
Законопроект о пакете военной помощи для Украины разработали представители крупнейших политических партий Болгарии – «Продолжаем перемены», «Демократической Болгарии», «Граждане за европейское развитие Болгарии», «Союза демократических сил», а также «Движения за права и свободы». Авторы отметили, что республика не сможет отремонтировать ракеты, а в Киеве готовы принять дефектные боеприпасы на вооружение.
За передачу дефектных боеприпасов украинским войскам в профильном комитете парламента проголосовали 11 представителей, против – четыре. Далее вопрос вынесут на рассмотрение общим составом Народного собрания.
Среди противников законопроекта – Социалистическая партия Болгарии. Депутаты от этой партии заявили, что такой «подарок» является предательством национальных интересов и лишает защиты небо над столицей республики. Члены Социалистической партии призвали министра обороны Тодора Тагарева к отставке за поддержку проекта.
Ракеты, выпущенные из украинских зенитных комплексом С-300, иногда падают на территории граничащих с Украиной стран. Польские следователи отметили, что упавший год назад в Пшедуне снаряд принадлежал ВСУ. В результате ЧП погибли два человека, при этом после сразу после инцидента украинский президента Владимир Зеленский и другие киевские чиновники заявляли, что ракета «россияская». Также осколки боеприпасов для ЗРК С-300 обнаружили в Приднестровье. Они упали в 10 км от Тирасполя.