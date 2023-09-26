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Болгарский парламент одобрил отправку дефектных ракет С-300 на Украину

Ведомости

Комитет по делам обороны в Народном собрании (парламенте) Болгарии одобрил безвозмездную отправку Украине неисправных ракет для зенитных комплексов С-300 и списанных патронов для автоматов. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Болгарское национальное радио.

Законопроект о пакете военной помощи для Украины разработали представители крупнейших политических партий Болгарии – «Продолжаем перемены», «Демократической Болгарии», «Граждане за европейское развитие Болгарии», «Союза демократических сил», а также «Движения за права и свободы». Авторы отметили, что республика не сможет отремонтировать ракеты, а в Киеве готовы принять дефектные боеприпасы на вооружение.

За передачу дефектных боеприпасов украинским войскам в профильном комитете парламента проголосовали 11 представителей, против – четыре. Далее вопрос вынесут на рассмотрение общим составом Народного собрания.

Среди противников законопроекта – Социалистическая партия Болгарии. Депутаты от этой партии заявили, что такой «подарок» является предательством национальных интересов и лишает защиты небо над столицей республики. Члены Социалистической партии призвали министра обороны Тодора Тагарева к отставке за поддержку проекта.

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Ракеты, выпущенные из украинских зенитных комплексом С-300, иногда падают на территории граничащих с Украиной стран. Польские следователи отметили, что упавший год назад в Пшедуне снаряд принадлежал ВСУ. В результате ЧП погибли два человека, при этом после сразу после инцидента украинский президента Владимир Зеленский и другие киевские чиновники заявляли, что ракета «россияская». Также осколки боеприпасов для ЗРК С-300 обнаружили в Приднестровье. Они упали в 10 км от Тирасполя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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