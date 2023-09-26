Болгарский парламент одобрил отправку дефектных ракет С-300 на Украину

Ракеты, выпущенные из украинских зенитных комплексом С-300, иногда падают на территории граничащих с Украиной стран. Польские следователи отметили, что упавший год назад в Пшедуне снаряд принадлежал ВСУ. В результате ЧП погибли два человека, при этом после сразу после инцидента украинский президента Владимир Зеленский и другие киевские чиновники заявляли, что ракета «россияская». Также осколки боеприпасов для ЗРК С-300 обнаружили в Приднестровье. Они упали в 10 км от Тирасполя.