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Политика

Польские следователи подтвердили принадлежность ВСУ упавшей в ноябре ракеты

Ведомости

Следователи Польши подтвердили, что упавшая на территории республики 15 ноября ракета была запущена с Украины. Об этом сообщила польская газета Rzeczpospolita.

По информации издания, украинская сторона пока не представила каких-либо данных, которые помогли бы в расследовании инцидента. В связи с этим польские следователи сделали собственные выводы: они категоричны и исключают возможность запуска ракеты с территории России.

Пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Лукаш Лапчинский подтвердил получение заключения, но отметил, что его содержание не может быть раскрыто из-за конфиденциального характера документа. 

15 ноября на территории Польши упала ракета, в результате чего погибли два человека. Отмечалось, что взрывы произошли в деревне Пшеводув на востоке страны. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности.

Позже агентство Associated Press со ссылкой на источник в американской разведке писало, что упавшие в Польше ракеты были якобы российскими. МИД Польши вызвал посла России для подробных объяснений произошедшего. Президент Польши Анджей Дуда, в свою очередь, признал, что нет никаких доказательств того, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена российскими военными. Позже Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки на фотографиях с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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