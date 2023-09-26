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Балтийский флот РФ проводит учения комплексов «Бал» на побережье Финского залива

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Балтийский флот России проводит учения береговых ракетных комплексов «Бал» на побережье Финского залива, сообщила пресс-служба флота.

«В рамках мероприятий боевой подготовки Балтийского флота расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" Ленинградской военно-морской базы принимают участие в плановом тактическом учении по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника», – приводит сообщение ТАСС.

В ходе учений, в которых задействовано свыше 50 военнослужащих и 10 единиц техники, экипажи комплексов отработали способы их размещения на разных позициях.

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Береговой ракетный комплекс «Бал» был принят на вооружение в России в 2008 г. В его состав входят самоходные командные пункты управления и связи, пусковые установки с противокорабельными ракетами типа Х-35Э, транспортно-перегрузочные машины. Предназначен для контроля территориальных вод и объектов инфраструктуры побережья. Дальность поражения – до 110 км, суммарный боекомплект комплекса – до 64 ракет.

21 сентября ВМФ США и Силы обороны Дании провели совместные военные учения по использованию контейнерной пусковой установки ракет SM-6 на Борнхольме в Балтийском море. Ракетный комплекс SM-6 способен перехватывать угрозы с воздуха, в том числе устраняет ракеты на последней фазе их полета.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о старте на военном полигоне в Приморье международных антитеррористических учений при участии российских воинских формирований и вооруженных сил государств Юго-Восточной Азии. Учения пройдут в два этапа, в них примут участие воинские контингенты из Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Мьянмы, Филиппин и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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