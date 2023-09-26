Балтийский флот РФ проводит учения комплексов «Бал» на побережье Финского залива

Береговой ракетный комплекс «Бал» был принят на вооружение в России в 2008 г. В его состав входят самоходные командные пункты управления и связи, пусковые установки с противокорабельными ракетами типа Х-35Э, транспортно-перегрузочные машины. Предназначен для контроля территориальных вод и объектов инфраструктуры побережья. Дальность поражения – до 110 км, суммарный боекомплект комплекса – до 64 ракет.