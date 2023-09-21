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США и Дания провели на Балтике тренировку по использованию ракет SM-6

Ведомости

Военно-морские силы (ВМФ) США и Силы обороны Дании провели совместные военные учения по использованию контейнерной пусковой установки ракет SM-6 на Борнхольме в Балтийском море, сообщил 6-й оперативный флот США в соцсети X.

«На этой неделе Военно-морские силы США в Европе провели на Борнхольме с нашим датским союзником тренировку по использованию контейнерной пусковой установки ракет SM-6 для защиты конвоев, увеличивая наш оборонительный потенциал в регионе», – сказано в сообщении.

Ракетный комплекс SM-6 способен перехватывать угрозы с воздуха, в том числе устраняет ракеты на последней фазе их полета, рассказывали в американском ведомстве. Там добавили, что контейнерная конфигурация пусковой установки SM-6 повышает гибкость ВМС США.

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Совместные учения проводятся в Дании с 18 сентября. В 6-м оперативном флоте США уточнили, что проводя эти операции с датской территории, Соединенные Штаты подтверждают стратегическую важность Дании как союзника.

11 сентября армяно-американские учения Eagle Partner 2023 начались в Армении. Как отмечало Минобороны республики, будут отработаны действия по стабилизации конфликтующих сторон «путем выполнения миротворческих задач». Планируется повысить уровень слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, а также повысить готовность армянской стороны к плановым оценкам «Концепции оперативного потенциала» программы НАТО «Партнерство во имя мира».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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