США и Дания провели на Балтике тренировку по использованию ракет SM-6
Военно-морские силы (ВМФ) США и Силы обороны Дании провели совместные военные учения по использованию контейнерной пусковой установки ракет SM-6 на Борнхольме в Балтийском море, сообщил 6-й оперативный флот США в соцсети X.
«На этой неделе Военно-морские силы США в Европе провели на Борнхольме с нашим датским союзником тренировку по использованию контейнерной пусковой установки ракет SM-6 для защиты конвоев, увеличивая наш оборонительный потенциал в регионе», – сказано в сообщении.
Ракетный комплекс SM-6 способен перехватывать угрозы с воздуха, в том числе устраняет ракеты на последней фазе их полета, рассказывали в американском ведомстве. Там добавили, что контейнерная конфигурация пусковой установки SM-6 повышает гибкость ВМС США.
Совместные учения проводятся в Дании с 18 сентября. В 6-м оперативном флоте США уточнили, что проводя эти операции с датской территории, Соединенные Штаты подтверждают стратегическую важность Дании как союзника.
11 сентября армяно-американские учения Eagle Partner 2023 начались в Армении. Как отмечало Минобороны республики, будут отработаны действия по стабилизации конфликтующих сторон «путем выполнения миротворческих задач». Планируется повысить уровень слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, а также повысить готовность армянской стороны к плановым оценкам «Концепции оперативного потенциала» программы НАТО «Партнерство во имя мира».