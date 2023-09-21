США и Дания провели на Балтике тренировку по использованию ракет SM-6

11 сентября армяно-американские учения Eagle Partner 2023 начались в Армении. Как отмечало Минобороны республики, будут отработаны действия по стабилизации конфликтующих сторон «путем выполнения миротворческих задач». Планируется повысить уровень слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, а также повысить готовность армянской стороны к плановым оценкам «Концепции оперативного потенциала» программы НАТО «Партнерство во имя мира».